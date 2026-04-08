TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nda 50. Dönem Yönetimi Göreve Başladı

28 Mart 2026 tarihinde Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul, 197 üyenin katılımıyla yapıldı; 29 Mart 2026 tarihinde Piri Reis Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seçimler ise 1060 üyenin katılımıyla tamamlandı.

Seçimler sonucunda Katılımcı Gemi Mühendisleri, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 50. Dönem Yönetim Kurulu görevinin çoğunluğunu üstlendi ve Oda yönetiminde icra sorumluluğunu devraldı.

50. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Genel Kurul ve seçimler sonucunda oluşan Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Asil Yönetim Kurulu

Başkan: İlham Çelebi

Başkan Yardımcısı: Haluk Çoban

Genel Sekreter: Ayçın Özsakabaşı

Sayman: Mustafa Serhat Yazıcı

Üye: Osman Kahraman

Üye: Can Serbest

Üye: Erkan Ergün

Yedek Yönetim Kurulu

Özgür Ergin

Selinay Mert

Sanem Berfin Yıldız

Buse Sergio

Faruk Sarı

Serdar Şafak

Mehmet Özer İlhan

Yeni Yönetim Kurulu İcra Üyeleri, Bilimi rehber, emeği temel alan, mesleğin onurunu koruyan, meslektaşının itibarını gözeten ve bunu sözle değil, uygulamayla hayata geçirecek bir Oda anlayışı için göreve başladığını belirtti.