TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nda 50. Dönem Yönetimi Göreve Başladı
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 50. Olağan Genel Kurulu ve ardından gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Odanın yeni dönem yönetimi belirlenerek göreve başladı.
28 Mart 2026 tarihinde Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul, 197 üyenin katılımıyla yapıldı; 29 Mart 2026 tarihinde Piri Reis Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seçimler ise 1060 üyenin katılımıyla tamamlandı.
Seçimler sonucunda Katılımcı Gemi Mühendisleri, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 50. Dönem Yönetim Kurulu görevinin çoğunluğunu üstlendi ve Oda yönetiminde icra sorumluluğunu devraldı.
50. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Genel Kurul ve seçimler sonucunda oluşan Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:
Asil Yönetim Kurulu
Başkan: İlham Çelebi
Başkan Yardımcısı: Haluk Çoban
Genel Sekreter: Ayçın Özsakabaşı
Sayman: Mustafa Serhat Yazıcı
Üye: Osman Kahraman
Üye: Can Serbest
Üye: Erkan Ergün
Yedek Yönetim Kurulu
Özgür Ergin
Selinay Mert
Sanem Berfin Yıldız
Buse Sergio
Faruk Sarı
Serdar Şafak
Mehmet Özer İlhan
Yeni Yönetim Kurulu İcra Üyeleri, Bilimi rehber, emeği temel alan, mesleğin onurunu koruyan, meslektaşının itibarını gözeten ve bunu sözle değil, uygulamayla hayata geçirecek bir Oda anlayışı için göreve başladığını belirtti.
