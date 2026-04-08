İran, 2 Hafta Süreyle Hürmüz Boğazı'nı Geçişlere Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıların iki haftalığına askıya alındığını açıkladı. Trump, bu sürenin kalıcı bir barış anlaşmasının tamamlanması için kullanılacağını belirtti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin "çift taraflı" olacağını vurgulayarak İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu.

Trump açıklamasında "İran'ın bombardıman ve saldırısını iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu iki haftalık süre, anlaşmanın kesinleştirilmesine ve tamamlanmasına imkân tanıyacak" ifadelerini kullandı.

