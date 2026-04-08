İran, 2 Hafta Süreyle Hürmüz Boğazı'nı Geçişlere Açtı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak" dedi.
A+A-
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıların iki haftalığına askıya alındığını açıkladı. Trump, bu sürenin kalıcı bir barış anlaşmasının tamamlanması için kullanılacağını belirtti.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin "çift taraflı" olacağını vurgulayarak İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu.
Trump açıklamasında "İran'ın bombardıman ve saldırısını iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu iki haftalık süre, anlaşmanın kesinleştirilmesine ve tamamlanmasına imkân tanıyacak" ifadelerini kullandı.
bloomberght.com
Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Etiketler : İran, Hürmüz Boğazı, Donald Trump
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.