Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 1 şahıs bulunan fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen ve içinde bir kişinin olduğu fiber tekne Sahil Güvenlik Botuna yedeklenerek kurtarıldı ve Büngüş Koyu’na yanaştırıldı.

Vira Haber