Bodrum’a 87 Yolcusu ile Geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesine "Emerald Kaia" adlı kruvaziyer gemisi 87 yolcusu ile geldi.
Emeral Cruises firmasının yapımı bu yıl tamamlanan yeni kruvaziyeri Emerald Kaia, Nisan ayı itibariyle seferlerine başladı. 120 metre boyundaki 128 yolcu kapasiteli kruvaziyer, yaz boyunca Ege, Akdeniz ve Adriyatik Denizi kıyısındaki kentleri ziyaret edecek. Lüks bir tatil imkanı sunan geminin ilk duraklarından biri Bodrum oldu.
Bahama bayraklı gemi, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Kos Adası’ndan Bodrum’a geldi. Ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 87 yolcu ile 92 personel bulunan gemi, akşam saat 22.00’da Kuşadası Limanı’na hareket edecek.
