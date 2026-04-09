Manş Denizi'nde Göçmen Faciası: 4 Ölü

Fransa'yı İngiltere'ye birbirine bağlayan Manş Denizi’nde bir kez daha göçmen faciası yaşandı. Fransa'nın Pas-de-Calais ilindeki Saint-Etienne-au-Mont açıklarında yerel saatle yaklaşık 07.30'da kendilerini suda bekleyen bota binmeye çalışan göçmenler akıntıya kapıldı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, faciada 2'si erkek, 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin akıntıya hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

Boulogne savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçmak için "taksi bot" yöntemi

İnsan kaçakçıları, polise yakalanmamak için "taksi bot" yöntemi geliştirerek göçmenleri kıyıdan almak yerine daha önceden belirlenen noktalarda denizden alıyor. Göçmenler denize giriyor, yetişkinler çocukları kollarında veya omuzlarında taşıyor, ardından kıyıdan açıkta bekleyen şişme botlara tırmanıyor. Bot açıldıktan sonra rota üzerine daha fazla göçmen de alınıyor ve Manş Denizi'ni aşıp İngiltere'ye geçmek üzere yolculuk başlıyor. Göçmenler, gelgitlere, hava şartlarına ve polis devriyelerine bağlı olarak kıyıdan oldukça uzakta bekleyen botlara ulaşmak için gövdelerine kadar suya girmek zorunda kalıyor. Bu durum da dengelerini kaybetmelerine ve akıntıya kapılmalarına yol açıyor.

