İmeak Deniz Ticaret Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odamızın Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 6 Şubat 2020 Perşembe günü yapıldı. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Denizcilik Özel Danışmanı Ali Kurumahmut katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Denizcilik Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, yeni kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü hakkında bilgi verdi. Yeni Genel Müdürlük kurulmasıyla hiçbir şeyin değişmediğini belirten Sert, şunları söyledi:

“İş aynı iş, kişiler aynı kişiler, hizmet aynı hizmet… Dolayısıyla çok fazla bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir yapılanma oldu: Deniz İç Sular ve Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü kapandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü ile yeni bir genel müdürlük kurulmuş oldu. Burada çalışan arkadaşlar, bu genel müdürlüğün altında toplandı. Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, limanlar ve tersaneler dahil gemi inşa dahil bu yetki ve sorumluluklar o tarafa verildi. Denize elverişlilik belgesi alındıktan sonra denizle ilgili tüm iş ve işlemler bir genel müdürlükte toplandı. Bu, sektör açısından bir koordinasyon ve iletişim kolaylığı sağlayabilir, bürokrasiyi azaltabilir, bizim açımızdan baktığımızda hep bir arada olmanın getirdiği bir sinerji, yönetim kolaylığı ve bakımından faydası olabilir. Bunun dışında görevlerde, sorumluluklarda, yetkilerde yeni bir değişiklik yok.”

Son dönemde gerçekleştirilen hizmet ve uygulamalarla ilgili de bilgi veren Ahmet Selçuk Sert, son 2 yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları Kılavuz ve Römorkörcülükle ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Amatör denizcilik projesini önemsediklerini belirten Ahmet Selçuk Sert, amatör denizci belgesi alanların sayısının 700 binlerin üzerine çıktığını, 2023 yılı 1 milyon hedefini, 2020 yılı sonunda yakalamış olacaklarını belirterek, “Biz bunu denizciliğin alt yapısı olarak görüyoruz. Çok önemli gemi adamlarının yetişmesine, Türk milletinin denize doğru dönmesine vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

Özel tekne bağlama yerlerinin artırılmasına yönelik projelerin devam ettiğini belirten Ahmet Selçuk Sert, pilot uygulamalarının yapıldığını, ilk etapta 1500 teknelik bir bağlama yeri oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yaptığı konuşmada, Elazığ Sivrice merkezli, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yaptığı ziyaret hakkında Meclis üyelerine bilgi sundu. Depremde, Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 1.631 vatandaşımızın yaralandığını hatırlatan Tamer Kıran, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Elazığ depreminin ardından devletimizin deprem afeti karşısında ciddi bir tecrübe kazandığını bizzat yerinde tespit etme fırsatımız oldu. Deprem haberinin ardından devletin ilgili birimlerinin hemen harekete geçtiğini, bütün koordinasyonu İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) üstlendiğini gördük. Etkin bir çalışma yapıldı. Depremin hemen ardından yapılan yardım talepleri o kadar çabuk karşılandı ki, 24 saat geçmeden Pazar akşamı bölgeden ‘artık yardım göndermeyin’ mesajı geldi.” diye konuştu.

Tüm Türkiye’nin, Elazığ depreminde acıyı paylaşma becerisi gösterdiğini belirten Tamer Kıran, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diledi.

Elazığ’daki deprem acısını üzerimizden atamadan, son bir hafta içinde yüreklerimizi yakan 3 acı olay daha yaşandığına dikkat çeken Tamer Kıran, Suriye’nin İdlib bölgesinde, 7 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğunu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde arama kurtarma bölgesinde ikinci kez çığ düşmesi sonucu jandarma, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ve sivil vatandaşlarımızın aralarında bulunduğu toplam 41 insanımızın hayatını kaybettiğini, 84 kişinin de yaralandığını, son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 180 kişi de yaralandığını anlattı. Tamer Kıran, elim olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

“Sektör Sorunlarının Daha Kısa Zamanda Çözüleceğine İnanıyorum”

Ocak ayında denizcilik sektörünü ilgilendiren çok önemli bir gelişmenin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yaşandığını belirten Tamer Kıran, 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü ile yola devam edilmesi kararı alındığını kaydetti. Böylece sektörün, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü olarak iki genel müdürlükle yoluna devam edeceğini belirten Tamer Kıran, Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne getirilen ve sektörün sorunlarını çok iyi bilen Ahmet Selçuk Sert’e yeni görevinde başarılar diledi.

Tamer Kıran, “Öncelikle her zaman, her yerde dile getiriyorum, fevkalade iyi ilişkilerimiz olan anlayışlı bir idaremiz var. Bunu net söyleyeyim. Ulaştırma Bakanlığımız fevkalade üretken ve bizimle işbirliği içerisinde… Sektörün sesine kulak veriyor. Bu değişiklikle bürokrasinin azaldığı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum, böylece sektör sorunlarının daha kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi yeni süreçte de sektör- idare işbirliğine en üst seviyede devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye ve Dünya’da ekonomiyi ilgilendiren gelişmeler hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, iki dünya devi ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ile Çin’de ortaya çıkan ölümcül korona virüsünün dünya ticaretine olumsuz etkilerini anlattı.

Denizcilik piyasasına bakıldığında yılın ilk ayında özellikle tanker ve dökmecilerde oldukça olumsuz bir tablo yaşandığının görüldüğünü belirten Tamer Kıran, kimyasallarda ve LPG’de ise olumlu seyrin mevcut olduğunu kaydetti. Tamer Kıran, bir yanda Afrika ve Ortadoğu gelişmeleri diğer yanda Çin’in durumu ve Corona virüsünün olumsuzluklarda etkili olduğunu belirterek, bu etkiler aşılmadan toparlanmanın gelmesinin güç göründüğünü söyledi.

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin 2020 yılına güzel haberlerle giriş yaptığını, turizm ve sanayiden gelen olumlu haberlere ihracat rakamlarının da eklendiğini, Ocak ayında ihracatın 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazelediğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın son kararlarıyla 25 Temmuz 2019 tarihinden 16 Ocak 2020’ye kabaca 6 ayda politika faizi %24’ten %11.25’e indirildi. Faizlerde yaşanan hızlı düzelmenin devamı en büyük temennimiz. Bu çerçevede aynı zamanda TCMB Başkanı ve yöneticilerini cesur ve proaktif kararlarından dolayı tebrik ediyoruz. Özellikle bu konunun sıkı takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sonuçta; 2020 yılının ülkemizdeki büyümenin başarılı dönemlerdeki performansına geri döneceği, enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere ineceği, cari işlemler dengesinin Türkiye ekonomisi bakımından yakın ve orta vadede bir kırılganlık unsuru olmaktan çıkacağı bir yıl olacağı yolundaki beklentimizi ve inancımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Denizcilik Özel Danışmanı Ali Kurumahmut, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Montrö Zemininde Kanal İstanbul” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Kanal İstanbul'un önünde bir hukuki engel değildir"

Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nde Türk Boğazları’ndan barışta ve savaşta denizden ve havadan geçiş ve ulaşım serbestliği ilkesini kabul etmiştir. Lozan rejimi Boğazlar’dan geçişte herhangi bir sınırlama getirmezken, Karadeniz’e geçmek isteyen savaş gemileri için tonaj sınırlaması getirmiştir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi hükümleriyle Boğazlar’ın askerden arındırılmış olması ve tahkim edilemez bulunması nedeniyle; Türk Boğazları Bölgesi’nde Türkiye’nin egemenlik hakları açıkça sınırlandırılmıştır, Türkiye güvenliği için tedbir alma hakkından mahrum bırakılmıştır.

Kanal İstanbul üzerinde Türkiye’nin yasama, yürütme ve yargı yetkileri tam olup Kanal İstanbul geçişlerinin Türk ulusal hukukuna göre düzenleneceği konusunda bir tereddüt yoktur.

Kanal İstanbul, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında İstanbul Boğazı’ndan yapılmaya devam edecek olan uğraksız geçişleri engelleyemeyeceği gibi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi de Kanal İstanbul’un önünde bir hukuki engel değildir.

Kanal İstanbul yoluyla yapılması planlanacak bir geçiş geminin bayrak devletinin, acentesinin ve gemi yetkililerinin talebi üzerine olması durumunda kabul edilebilir Sözleşme ’deki geçiş özgürlüğü ihlal edilmemiş olur.

Toplantının sonunda, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından Denizcilik Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Denizcilik Özel Danışmanı Ali Kurumahmut’a birer plaket sunuldu.

Meclis toplantısında daha sonra 2019 Aralık ayı mizanı ve fasıllar arası aktarımın onaylanması maddesine geçildi. 2019 Aralık ayı mizanı ve fasıllar arası aktarım oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki gündem maddesinde Ticaret Bakanlığı Batı Marmara ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 2020 yılı için ve 2021 Ocak ayı sonuna kadar teminat mektubu verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Şube Başkanları, Meslek Komite Başkanları ve Meclis Üyelerinin sektörel, bölgesel görüş ve önerileri kısmı ile sona erdi.

