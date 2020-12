İnsansız Gemide Büyük Adım

Devletin ihracat ve inovasyona yönelik destek ve teşvikleri, Türk markalarının global pazarlarda katma değerli projelerin ortağı haline gelmesini sağlıyor. Özellikle TÜBITAK destekleri ile yürütülen projeler, sektörlere yenilik kattığı gibi geleceği de şekillendiren çalışmalara sahne oluyor.

40 yılı aşan geçmişiyle ülkemiz gemi elektrik mühendisliği alanına önemli katkılar sağlayan ve yerli yabancı tersanelere hizmet veren ELKON, AR-GE ve inovasyon çalışmalarında da lider görevini sürdürüyor. TİM tarafından açıklanan 2019 yılı AR-GE harcamaları listesinde 178. firma olan ELKON, hem yurtiçi, hem de yurtdışı ortaklarla projelerini artırarak devam ettiriyor.

1.5 MİLYON EUROLUK FON HAKKI KAZANILDI

ELKON ilk olarak geçtiğimiz yıl, TÜBİTAK tarafından ilk kez gerçekleştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1.faz İDA OTOSEVK projesi kapsamında, koordinasyon görevini üstlenmişti. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artması için gündeme alınan bu proje ile yerli otonom gemi yol haritası çıkarıldı. Dünyanın önde gelen denizci ülkeleri ile eş zamanlı yürütülen bu projede yerli otonom gemi için ilk meyveler alınmaya başladı. Türkiye’de ELKON elektrik liderliğinde yürütülen proje, uluslararası konsorsiyumun bir parçası olarak 1.5 milyon Euro tutarında fon kullanımına hak kazandı.

233 KİŞİLİK AR-GE EKİBİ GÖREV ALACAK

Elkon İcra Kurulu Üyesi ve Konsept, Dizayn ve Teknoloji Koordinatörü Özgür Arslancan, yaşanan bu gelişmeyi şu şekilde özetledi:

“Avrupa Birliği deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olarak Mavi Büyüme (Blue Growth)’yi gündemine aldı. Bu kapsamda deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmeyi amaçlayan MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) ERANET proje çağrıları yayınlandı.

İDA OTOSEVK SAYEM 1.faz projesi konsorsiyum lideri ELKON Elektrik ve SAYEM partnerlerinden OBSS firması, Norveç’ten NTNU (Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi) ve Usea; Romanya’dan BEIA firmasının oluşturduğu konsorsiyumun başvurduğu ADRIATIC (CooperAtion unDerwater foR effIcient Operations vehicles) adlı proje MARTERA ERANET COFUND’ı desteğini almaya layık görüldü.

36 ay sürmesi planlanan projede toplam 233 adam-ay Ar-Ge çalışması yapacak. 1.5 milyon Euro tutarında destek alan proje ile otonom su altı araçlarının birlikte ve sürdürülebilir verimlilikte çalışmasını sağlayacak yazılımlar, haberleşme ve enerji otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.”

Elkon Elektrik Ar-Ge Müdürü Erdeniz Erol ise “Otonom sistemlerin, hava ve kara taşıtlarında olduğu gibi denizlerde de büyük bir dönüşümü başlatması bekleniyor. Gemi inşa sektörünün öncü Ar-Ge Merkezlerinden olan Elkon Gemi ve Elektrik Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, Otonom Gemiye giden süreçte gerçekleştirilecek bu tip Ar-Ge çalışmaları ile hem yerli Gemi İnşa Sanayimize hem de ihracat odaklı yapısıyla yurt dışındaki gemi projelerinde katkı sağlamaya devam ediyor” dedi.

Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sadece kuramsal çalışma olarak kalmaması ve pratiğe döndürülmesini hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Erdeniz Erol, “Bu çalışmaların ülke savunma sanayimize, tersanelerimize ve armatörlerimizi karşılaştırmalı üstünlük olarak geri dönmesi esastır. ELKON çalışmalarını bu yönde de hızlandırmış ve çok yakın bir zamanda projeleri ile bu gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaktır” diye konuştu.

Vira Haber