Kadın Madenciden Kadın Yelkenciye Tam Destek

Pelin Keskin, Alpay Mermer Madencilik’in sponsorluğunda TOK Sailing Ekibi ile birlikte 26 Temmuz 2025'te başlayacak yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

Yelken sporuna 2022 yılında başlayarak kısa sürede gösterdiği başarılı performans sayesinde gerek yurt içinde gerekse uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil eden Pelin Keskin, kendi sektöründe farklı girişimleri, sanatçı iş birlikleri ve genç sanatçılara olan desteğiyle öne çıkan bir doğal taş firması Alpay Mermer Madencilik’in sponsorluğunda 26 Temmuz 2025’te İngiltere'nin Cowes kentinden start alacak, altı gün sürecek Rolex FastNet Race’te yarışacak.

2024 Offshore Double Handed Dünya Şampiyonası’nda yarışan ilk Türk kadın yelkenci olan Pelin Keskin, Rolex FastNet Race ile ilgili olarak: “Yarışmaya tamamı Türklerden oluşan bir takımla katılan ilk Türk kadın yelkenci olduğum için oldukça gururluyum ve heyecanlıyım. Ben, Onur Tok ve Deniz Bağcı’dan oluşan ekibim bu önemli organizasyonda tüm yeteneklerimizi kullanarak finalde en iyi dereceye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca yarışmaya katılmamız için bize sponsor olan Alpay Mermer Madencilik’e de çok teşekkür ediyoruz” dedi ve ekledi: “Türk kadın yelkenci olarak amacım daha fazla uluslararası yarışa katılarak, Türk yelkenciliğinin dünya çapında daha fazla tanınmasını sağlamaya çalışacağım.”

Türkiye’de kadınların iş dünyasında her geçen gün bulundukları konumları sağlamlaştırıp geliştirmeye devam etmeleri konusunda da yıllardır çalışmalar yürüten Alpay Mermer Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, “Biz kadınların her alanda aktif ve başarılı olabilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de yıllardır erkeklerin daha yoğun olarak çalıştığı sektörlerden biri olan madencilikte faaliyet gösterdiğim için, kadınların her alanda aktif olması için çalışmalar yapmak her zaman önceliğim oluyor. Ülkemizin kadınlarının spor alanında daha görünür ve desteklenir olması gerektiğine inanıyorum. Yelken sporunun en prestijli ve zorlu yarışlarından biri olan Rolex Fastnet Race’te ilk kez yarışacak takımın başında bir Türk kadın var. Pelin Keskin’in bu katılımı ve başarısı benim için çok kıymetli. Alpay Mermer Madencilik olarak Pelin Keskin’e ve ekibine sponsor olmaktan mutlu ve gururluyuz. Yarışı heyecanla bekliyoruz” dedi.

