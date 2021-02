Kumport, Çalışan Memnuniyeti Yaklaşımını Ödülle Taçlandırdı

Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden Kumport, kurum kültürü konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yaptığı değerlendirme sonucunda sertifika almaya hak kazandı. Söz konusu sertifika, tüm çalışanların katıldığı ankette yüzde 65’in üzerinde bir skor almayı başaran Kumport’un çalışan memnuniyetine yönelik duyarlı yaklaşımını da teyit etti.

Great Place to Work Enstitüsü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Great Place to Work sertifikası için, ‘Güvenilirlik’, ‘Saygı’, ‘Hakkaniyet’, ‘Gurur’ ve ‘Takım Ruhu’ başlıkları altında çalışanlar tarafından kurum kültürü algısı değerlendiriliyor. Çalışan sayılarına göre belirlenmiş kategoriler için gerekli minimum puanı ve ortalamayı sağlayan şirketler, sertifikayı almaya hak kazanıyor.

CEO ANUL: “ÇALIŞANLARIMIZA KULAK VERİYOR, HUZURLU BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ”

“Bizim en büyük değerimiz ve gücümüz insan kaynağımızdır” diyen Kumport CEO’su Kaan Anul, sektörde bir ilk olan Great Place to Work sertifikasının ardındaki yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

“Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, onlara tüm çalışma ve insan haklarının korunduğu huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak, yönetimimizin temel öncelikleri arasında yer alıyor. Bir yandan bu ortamı sağlamak için aralıksız yatırıma devam ederken diğer yandan da çalışanlarımızın sesine kulak veriyor, yönetime katılım sağlayabilecekleri araçlar oluşturuyoruz. Ayrıca çalışanlarımızla hatta aileleri ile birlikte çeşitli sosyal ortamlarda bir araya gelerek, Kumport ailesinin ne kadar büyük olduğunu ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan duyduğumuz gururu birbirimizle paylaşıyoruz. Çalışanlarımızın mutlu olmalarını ve mutlu hissetmelerini sağlayarak kurumumuza bağlılığını en üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalar sonucunda, çalışan memnuniyetindeki artış eğrimizi her geçen yıl devam ettiriyoruz. Her yıl yaptığımız anketlerde çalışan memnuniyetinin düzenli olarak arttığını görüyor ve hep daha iyisine ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

Kumport İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Aksu Kaya ise, yeni işveren markaları “Kumport Seninle” ve İnsan Kaynakları vizyonlarını vurgulayarak “Kumport olarak en büyük değerimiz ve gücümüz çalışanlarımız. 2020 sonunda büyük bir mutluluk ve heyecanla hayata geçirdiğimiz yeni işveren markamız “Kumport SENİNLE” de ilhamını, şirketimizin gücüne güç katan her bir çalışanından alıyor. Yeni işveren markamızla, “Kumport hep ‘seninle’ ve ‘seninle’ hep daha iyiye, hep ileriye gider” diyerek yepyeni ve sınırları aşan başarılara ulaşmak için heyecanlıyız. Çalışanlarımızla birlikte hep daha iyiyi, hep daha ileriyi hedeflerken, dünyadaki seçkin kurumlardan biri olan Great Place to Work Enstitüsü’nün sertifikasıyla onurlandırılmak bizi çok mutlu etti.” dedi.

Vira Haber