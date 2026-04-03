LeadWorld Executive Business Forum 2026

Lead World Executive Business Forum, Türkiye’nin ekonomi, ticaret, enerji, finans ve iş dünyasına yön veren liderlerini bir araya getiren çok önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Begüm Yachting CEO’su Begüm Doğulu; “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile aynı platformda yer almaktan büyük onur duyuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yachting CEO’su Begüm Doğulu’nun konuşmacı olarak katıldığı bu önemli forumda Doğulu, “Türkiye’nin deniz turizmi ve yatçılık sektörünü temsil etmekten gurur duyuyoruz. Güçlü ekonomi, güçlü vizyon ve güçlü liderlik ile mümkündür. Türkiye’nin geleceği, üreten, değer yaratan ve dünyayla entegre düşünen liderlerle şekillenmektedir” dedi.

