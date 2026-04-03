Türkiye’den Yunan Adaları’na seyahatleri kolaylaştıran kapıda vize uygulaması 2026 sezonunda da devam edecek. Özellikle, Schengen vizesi almakta zorlanan ya da kısa süreli yurt dışı planı yapmak isteyenler için önemli bir alternatif sunan uygulama, hafta sonu kaçamaklarından ekonomik tatil planlarına kadar geniş bir yelpazede avantaj sağlıyor. İDO, bu gelişmeyle birlikte Ege operasyonlarını büyüterek 10 gemi ve 6 adaya 10 hatla hizmet sunmaya başladı. Şirket, geçen yıla kıyasla %35 kapasite artışı ile 2026 sezonu boyunca 350.000 yolcuya ulaşmayı hedefliyor.

“Ege’de Yeni Bir Deneyim Tasarlıyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Marmara Denizi’nde yaklaşık 40 yıllık denizcilik deneyimimizi artık Ege Denizi’ne taşıyarak uluslararası sularda da güçlü bir şekilde varlık gösteriyoruz. Bu yeni dönemde yalnızca bir noktadan diğerine yolcu ve araç taşıyan bir ulaşım şirketi olmanın ötesine geçtik. Artık turizm potansiyeli yaratan, tatilcilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılayan ve uçtan uca seyahat deneyimi tasarlayan ve yöneten bir marka haline geldik. Bölgedeki operasyonlarımızı bir önceki yıla göre %35 oranında büyüttük. 6 adaya açtığımız 5 yeni hat ile birlikte, toplam 10 gemi ve 10 hatta sezon boyunca kesintisiz hizmet sunacağız. Genişleyen ürün yelpazemiz ve artan kapasitemizle, her yıl daha fazla yolcuya konforlu ve erişilebilir seyahat imkânı sağlıyoruz.

Hızlı Vize özümü İçin Kapıda Vize Önemli Bir Avantaj

Kapıda vize uygulaması sayesinde vize süreçlerinde zorluk yaşayan misafirlerimizin yurt dışında kaliteli ve ekonomik bir tatil deneyimi yaşamalarını kolaylaştırıyoruz. Bu operasyonla birlikte hem Türk denizcilik sektörünü uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor hem de Ege Bölgesi’nde yarattığımız istihdam ve turizme sağladığımız katkıyla bölgesel kalkınmayı destekliyoruz. Marmara’daki adalarımıza sunduğumuz ekonomik katkıyı şimdi Ege’ye taşıyor, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.”

İDO’dan Ege’ye Geniş Hat Ağı

İDO’nun Yunan Adaları’na sunduğu seferler şu şekilde:

Ø Seferihisar – Samos (Vathy)

Ø Kuşadası – Samos (Vathy)

Ø Bodrum Turgutreis- Leros

Ø Fethiye – Rodos

Ø Ayvalık – Midilli

Ø Dikili – Midilli (Sadece İDO, liman vergisi yok)

Ø Akçay – Midilli (Yeni hat – sadece İDO, liman vergisi yok)

Ø Kuşadası – Patmos (Yeni hat)

Ø Kuşadası – Samos (Pythagorion) (Yeni hat)

Ø Çeşme – Sakız (Yeni hat)

Bu adaların tamamında kapıda vize uygulaması geçerli.

Kapıda Vize: Kolay, Hızlı ve Erişilebilir

Kapıda vize uygulaması, özellikle klasik Schengen sürecine alternatif olarak öne çıkıyor.

Ø Uzun ve karmaşık başvuru süreçleri yok

Ø Kısa süreli tatiller için ideal

Ø Bekleme süresi kısa, hızlı ve pratik bir seçenek

Ø Hafta sonu kaçamakları için uygun

Ancak süreçle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiliyor. Kapıda vize, “kapıya gidip anında alınan” bir vize türü değil.

Kapıda vizede Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Ø Seyahatten en az 7–10 gün önce başvuru yapılmalı

Ø İDO Çözüm Merkezi aracılığı ile seyahat tarihinden en az 1 hafta önce randevu alınmalı

Ø Belgeler, ilgili adadaki yetkili vize ofisine önceden gönderilmeli

Ø Başvuru sonrası geri dönüş yapılmaz, onay kapıda verilir

Temel gerekli evraklar (adaya göre değişiklik gösterebilir):

Ø Geçerli pasaport

Ø Biyometrik fotoğraf

Ø Feribot bileti

Ø Otel rezervasyonu

Ø Seyahat sağlık sigortası

Ø Banka hesap dökümü

Ø Başvuru formu

Eksiksiz başvurularda vize süreci büyük ölçüde sorunsuz ilerliyor.

Ege’de Turizm Hareketleniyor

Kapıda vize uygulamasının uzatılması ve İDO’nun büyüyen operasyon ağı, Ege turizmine güçlü bir ivme kazandırıyor. Uzun ve karmaşık vize süreçleriyle uğraşmadan, kapıda vize avantajı sayesinde Yunan adalarının eşsiz atmosferine kısa sürede ulaşmak mümkün hale geliyor.

İDO’nun Ege’de sunduğu geniş hat ağı ile her biri kendine özgü karaktere sahip adalar, farklı tatil beklentilerine hitap ediyor:

- Samos, doğası, berrak denizi ve hareketli sahil kasabalarıyla hem dinlenmek hem keşfetmek isteyenler için ideal bir rota sunuyor.

- Leros, sakinliği, saklı koyları ve huzurlu atmosferiyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin favorisi oluyor.

- Rodos, tarihi dokusu, Orta Çağ’dan izler taşıyan sokakları ve canlı gece hayatıyla kültür ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenleri cezbediyor.

- Midilli, gastronomisi, taş mimarisi ve samimi ada yaşamıyla keyifli ve lezzet odaklı bir deneyim sunuyor.

- Patmos, ruhani atmosferi, eşsiz manastırları ve dinginliğiyle farklı bir keşif arayanlara hitap ediyor.

- Sakız Adası, kendine özgü sakız ağaçları, otantik köyleri ve berrak plajlarıyla keşfedilmeyi bekleyen özel bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

İDO, bu destinasyonlara sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor; tatilcilerin tüm yolculuk sürecini düşünerek uçtan uca bir deneyim sunuyor. Biletlemeden destinasyon rehberliğine, konforlu seyahatten planlama kolaylığına kadar her detay, yolcuların tatilini zahmetsiz ve keyifli hale getirmek için tasarlanıyor.

www.virahaber.com