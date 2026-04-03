Bodrum Cruise Port Astoria Grande ile sezonu açtı

Sezon boyunca 119 kruvaziyer gemisi ile 140 bin yolcuya ev sahipliği yapmayı hedefleyen liman, Yunan Adaları'na gerçekleştirilen feribot seferleri için de 150 bin yolcuya hizmet verecek. 2026'da ise liman 290 bin yolcuya ev sahipliği yapacak.

Bodrum Cruise Port, kruvaziyer sezonunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Palau bayraklı Astoria Grande gemisi ile açtı. Gemi, Ege Port Kuşadası limanından 909 yolcu ve 445 mürettebat ile 3 Nisan’da Bodrum Cruise Port’a yanaştı. Kasım ayına kadar devam edecek sezon boyunca Bodrum Cruise Port’u 19 gemi ilk kez ziyaret edecek. Yıl boyunca planlanan 119 gemi ile 140 bin kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yapmayı hedefleyen liman, 5 ayrı feribot firmasının Yunan adalarına yapacağı seferler ile de 150 bin yolcuya hizmet verecek.

19 gemi ilk kez Bodrum’a gelecek

Bodrum Cruise Port, bu yıl lüks kategorisinden daha fazla gemiyi ağırlayacak. Geçtiğimiz sezonda da limanı ziyaret eden Ritz-Carlton Yacht Collection’ın 3 seferinin yanı sıra, Four Seasons 4, Ponant 3 farklı gemisi ile 4, Emerald Cruises’ın ise yeni iki gemisi ile 2 sefer Bodrum’a uğrayacak.

2026 sezonunda Bodrum Cruise Port’a sık sık uğrayacak gemiler de belli oldu. Liman sezon boyunca Aroya Cruises’a ait Aroya’yı 16 sefer, Marella Cruises’a ait 13 sefer, Holland America Line’a ait 2 ayrı gemi ile 2 sefer Bodrum’a gelecek. Aidablu gemisi de bu yıl ilk kez Bodrum’u rotasına eklerken, limana sezon boyunca 5 sefer düzenleyecek. Virgin Voyages’in Scarlet Lady’si de bu yıl 7 kez Bodrum Cruise Port’u ziyaret edecek. 2026 yılında toplamda 19 gemi şehre ilk kez gelecek. Liman yönetiminin ev sahipliği yaptığı gemilerle düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri ve öğrencilere yönelik denizcilik tanıtımları da devam edecek.

‘Her geçen sezon tercih edilirlik artıyor’

Bodrum Cruise Port’un her geçen yıl daha fazla lüks segment gemiye ev sahipliği yaptığını anlatan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, “Bu yıl 19 yeni gemiye ev sahipliği yapacağız. Bir çok gemi birden fazla kez Bodrum’a uğrayacak. Bodrum 2026 sezonu itibariyle ülkemizin lüks segmente kruvaziyer gemileri için öncü bir liman halini alacak. Hem ilk kez limanımıza uğrayacak gemileri hem de lüks segment gemilerin ilgisini düşündüğümüzde Bodrum Cruise Port’un uluslararası kruvaziyer rotaları içerisindeki bilinirliğinin ve tercih edilme oranının her geçen sezon arttığını görüyoruz” dedi.

