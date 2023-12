Mersin’de Karaduvar Balık Festivali Coşkusu

Kentin ilk balık festivali olan festivalde 12 ton ekmek arası sardalya ikram edildi.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar’da düzenlenen Balık Festivali'nde saldalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle 1 yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, bu hafta sonu Mersinlilerle buluştu. Festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz’in lezzeti sardalya ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil birçok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale akın eden Mersinliler, aralık ayının başı olmasına rağmen hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.



"Binlerce insanımıza balık ekmek dağıtacağız"

Festivalde Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da ocak başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Festivali değerlendiren Gültak, bu festivali ilk kez kendilerinin başlattığını söyledi. Daha önce Mersin'de böyle bir balık festivalinin olmadığını vurgulayan Gültak, "Seçilir seçilmez bu festivali başlattık. Korona virüs salgınından dolayı bir yıl ara verdik. Bu sene 4'üncüyü düzenliyoruz. Bunun bir farkı daha var. Bu yıl festivalimizi yeni yaptığımız 23 dönümlük park içinde yapıyoruz. Burası hazine arazisiydi ama kendi haline bırakılmıştı. Sahil var, her şey vardı ama insanların burayı kullanma imkanları yoktu. Gelir gelmez burayı da düzenledik. Şu an 4 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu olan, spor yapılabilecek, çocukların oynayabileceği, piknik yapılabilecek, Mersin'in alternatif parklarından birini yaptık. Festivalimizi de bu yıl burada gerçekleştiriyoruz. Farklı etkinlikler var. Kadın kooperatiflerimizin stantları var. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğleneceği alanlar var. Yemekle ilgili şovlar var. Bugün hava çok güzel. Deniz, güneş çok güzel bir gün. Binlerce insanımıza balık ekmek dağıtacağız. Sardalyenin özelliği de omegası en yüksek olan balık. Akşam da konserimiz var. Bir yandan burayı güzel bir şekilde kullanıyoruz, bir yandan da balık festivalimizle Karaduvar'ı ve Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Birçok farklı ilden misafirimiz var. Bu festival artık kendini aştı, tüm Türkiye'nin tanıdığı festival oldu. İnsanlarımızı az da olsa eğlendirmek, onları gezdirebilmek ve bu alanlarda zaman geçirmelerini sağladığımız güzel bir balık festivalimiz var" dedi.

Normalde festivali 2 gün düzenlediklerini kaydeden Gültak, "Depremzede vatandaşlarımıza faydalı olsun diye bu festivalimizin bir ayağını Hatay'a taşıdık. Bu sene burada 14 bin kişinin balık ekmek yiyebileceği bir alanı oluşturmuş durumdayız. Bunlardan bir kısmını da depremzede vatandaşlarımızla paylaşacağız. Onlar geçtiğimiz yıllarda festivalimize geliyordu ama depremden dolayı onlar gelemedi, bu yüzden biz onların ayağını gittik" ifadelerini kullandı.



"Mersin'de her yıl ortalama 36 ton balık üretiliyor"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise festivallerin birçok amacının olduğunu belirterek, "Bunlardan birisi insanlarımızın bir araya gelmesi, kaynaşması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ki ülke olarak, millet olarak, devlet olarak en büyük özelliklerimizden birisi budur. Karşımızda duran zorluklar ne olursa olsun, engeller ne olursa olsun tarih boyunca birlik ve beraberlik içerisinde bunların tamamının üstesinden gelmişizdir. Bugün de var olan belirli zorluklar söz konusu ise yine bunun birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğimizin de farkındayız. Bu festivalin bir diğer boyutu Karaduvar’ın elbette ki altyapısıyla, üstyapısıyla bir değişim süreci yaşaması. Bunu da yine hep birlikte görüyoruz. Bu beldede, bu mahallede güzel gelişmeler oluyor. Gerçekten güzel bir tablo. Bu birlik beraberliği görünce biz de kamu görevlileri olarak, idareciler olarak güç buluyoruz, güç alıyoruz. Vatandaşımızın böyle ortamlarda saygı içerisinde, hoşgörü içerisinde sevgi duygularını ve bütün güzel hasretleri yaşatması, bir araya gelmesi bir güç ifadesidir, bir mutluluk ifadesidir. Bu da hepimize elbette ki çok pozitif bir şekilde yansıyor. Bu etkinliklerin diğer bir boyutu, adından da anlaşılacağı üzere denize, balıkçılığa da dikkat çekmek. Burada görüyoruz ki balıkçılıkla uğraşan esnafımız da belirli bir ivme kazanmış. Gerek avcılık, yetiştiricilik, gerekse bunun vatandaşlarımızla buluşturulması, işletmelerin oluşması bağlamında. İlimiz 321 kilometre sahil şeridine sahip ve özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın da teşvikleriyle bütün yurtta olduğu gibi ilimizde de balıkçılık sektörü gelişiyor. 7 balıkçı barınağımız, 500’e yakın balıkçı teknemiz var. Dünyada 182 milyon ton balık üretilirken, bunun yaklaşık 1 milyon tonu bizim ülkemizde üretiliyor ve 36 bin ton üretimle Mersin’imiz 2021 yılında 5. sıradayken, 2022 yılında 4. sıraya kadar çıkmış durumda. Bu da ilimizde balıkçılığın potansiyelini ortaya koyuyor. Bu ve benzeri etkinlikler, organizasyonlar bu sektöre dikkat çekmek anlamında önem taşıyor" şeklinde konuştu.

