Osmanlı'nın Kayıp Gemisi Datça Açıklarında Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz'de ulaşılan batık ile ilgili yaptığı paylaşımda, bu keşfin yalnızca Türkiye'nin değil dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında bu yıl ulaşılan buluntular tarihe ışık tuttu. Muğla’^nın Datça ilçesi açıklarında, Prof. Dr. Harun Özdaş'ın başkanlığı ve Doç. Dr. Nilhan Kızldağ'ın yardımcılığında yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin sualtı arkeolojisinde ulaştığı liderliği bir kez daha ortaya koydu.

Dünya sualtı arkeolojisinin en çarpıcı örneklerinden



"Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek"

Bakan Ersoy, Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yıl Osmanlı batığında bulunanlara ilişkin, "Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında; 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek" açıklamasında bulundu.

"İlk kez bir batıkta 30'dan fazla Osmanlı tüfeği bulundu"

Bu keşfin yalnızca Türkiye'nin değil dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçtiğini belirten Ersoy bu batığın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığı olan gemi, yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde ahşap kalıntılardan oluşuyor. Çalışmalarda, geminin karaya oturup sancak bordasına yan yatarak battığı anlaşıldı. Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında en dikkat çekici buluntular askeri mühimmat grubuna ait. İlk kez bir batıkta 30'dan fazla Osmanlı tüfeği bulundu. Bunların yanında 3 binden fazla kurşun mermi, çok sayıda barutluk, tabanca, kılıç ve hançer ele geçirildi. 50'den fazla humbara (el bombası) ise batığı Akdeniz'de bu tür mühimmat taşıyan tek örnek haline getirdi. Geminin pruva ve pupa bölümlerinde bakır kaplar, ibrikler, kazan kepçeleri, seramik çömlekler, tahta kaşıklar, şimşir taraklar, deri mataralar ve sepetler bulundu. Ayrıca 135 adet Tophane üretimi pipo lülesi ile Osmanlı döneminin bilinen en büyük pipo koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Kazıda bulunan iki satranç takımı ile bambu paketler içinde 40'tan fazla Çin porseleni, Türkiye karasularında ilk kez tespit edildi. Bu buluntular, bilinen sualtı eserleri arasında en büyük koleksiyon olma özelliği taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Kestaneler ise geminin kış aylarında battığını gösteriyor"

Bakan Ersoy, çalışmalarda 3 adet mühür ortaya çıkarıldığını anlatarak, "Okunabilen bir mühür üzerinde "Hüdabende Abdullah Ahmed" adı ve Hicri 1078 (Miladi 1667-1668) tarihi yer alıyor. Bu bulgu sayesinde batığın dönemi de net olarak tarihlendirildi. Organik buluntular arasında en yoğun grubu oluşturan kestaneler ise geminin kış aylarında battığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Batığın aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin 17'nci yüzyılda Akdeniz'de askeri varlığını ve ticari faaliyetlerini aynı anda belgeleyen ilk örneği olduğunu aktaran Bakan Ersoy, bulguların, geminin bir çatışma sonrası kıyıya sürüklenerek karaya oturduğunu ve burada yanarak battığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Batığın müzeye teslim edileceğine dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sürdürülen çalışmalarda tümüyle kazısı yapılmış ilk Osmanlı dönemi batığı belgelenmiş olacak. Buluntuların tamamı da Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine teslim edilecek. Kazı ekibi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezinin (SUDEMER) teknik altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor."

