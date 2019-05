Svitzer, Portekiz’deki  varlıklarını satıyor

Svitzer, aralarında Lizbon, Setúbal ve Sines'deki limanlarınındaki faaliyetlerinde bulunduğu Portekiz’deki varlıklarını ve 15 römorkörünü satışa çıkardı. Svitzer Europe'un genel müdürü Kasper Friis Nilaus satış ile ilgili ‘’Alıcı, şu anki Svitzer Portekiz’in genel müdürü Rui Cruz’a ait olan Serviços Maritimos Ltd., Pioneiro do Rio’dur. Pioneiro do Rio ve şu anki genel müdürümüz Rui Cruz ile Svitzer Portekiz'in gelecek sahipleri ve işletmecileri olarak iyi bir stratejik uyum sağlayacak olan bir anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.’’

İki tarafta satış bedelini açıklamaktan kaçınırken , Pioneiro do Rio açıklamasına göre, mürettebat ve kıyı personeli de dahil olmak üzere Portekiz'deki Svitzer'in her iki şirketini ve Svitzer Portekiz'in tüm filosunu da devralacak.

"Portekiz'deki piyasa koşulları, özellikle azalan hacimler zor," diyen Nilaus, satıştan elde edilen kaynağın büyüme fırsatlarını değerlendirmek için kullanacaklarını açıkladı.

Satışın gerçekleşebilmesi için Portekiz rekabet otoritelerinin onayı gerekiyor. Svitzer, anlaşmanın 2019'un ikinci yarısında kesin olarak onaylanmasını bekliyor. Svitzer Portugal'ın faaliyetleri Lizbon, Setúbal ve Sines'deki limanları kapsamaktadır.

Vira Haber