Turizmde yeni moda: Denizaltı ile tur

Dünyada en önemli balayı merkezleri arasında başı çeken Maldivler’de lüks sınır tanımıyor… Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve turkuvaz renkli deniziyle ün yapmış Maldivler, deniz altı yaşamının güzelliklerini artık mini denizaltılarla ziyaretçilerine sunuyor. Four Seasons tarafından başlatılan uygulama kapsamında, dileyen ziyaretçiler Super Falcon 3S model mini denizaltıyla deniz altını keşfe çıkabiliyor.

37 metre derine inebiliyor

37 metre derinliğe kadar inebilen denizaltının kapasitesi 3 kişi. Dolayısıyla pilotun dışında 2 yolcu mini denizaltına binebiliyor. Yaklaşık 1 saat süren turun maliyeti ise 1.800 dolar. Denizaltında yolculuk yapabilmek için belli boy ve kiloya da sahip olmak gerekiyor. Buna göre 120 kilonun üzerindekiler ve boyu 1.90’ın üzerinde olanlar denizaltına kabul edilmiyor.

2020 yılında Bodrum’a geliyor

Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resort’unu ise Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor. Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında açılması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor.

Vira Haber