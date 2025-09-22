Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nden “Diplomasız Kaptanlık” Reklamlarına Tepki

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde, ‘Üniversite Diploması Olmadan Kaptan Olabilirsiniz’ başlığıyla gençlerimizin hayallerini basite indirgeyen reklamlar yapılmaktadır.

Gemi kaptanlığı, kısa kurslarla edinilebilecek bir unvan değil; disiplin, tecrübe ve uzun soluklu eğitimle kazanılan saygın bir meslektir. Kaptan, gemisiyle gittiği her limanda bayrak devletinin temsilcisi olduğu unutulmamalıdır.

Denizcilik fakültelerimizden ve yüksekokullarımızdan mezun olan gençlerimiz, doğru donanımı aldıklarında kaptanlık mesleğini daha güvenli ve itibarlı şekilde icra edebilmektedir. Diploma sahibi olmak, uluslararası geçerlilik, kariyer fırsatları ve mesleki itibarda büyük bir avantajdır.

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği olarak; gençlerimizi kolaycı vaatlere değil, nitelikli eğitime ve diplomaya yönelmeye; kurumlarımızı ise mesleği ucuzlatacak söylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz.”

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nin açıklaması, Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut ve Genel Sekreter Kaptan Özgür Doğan Güneş imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Vira Haber