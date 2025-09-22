Çanakkale'de Müsilaj Alarmı

Görünen müsilaj hakkında konuşan Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Yoğun bir müsilaj oluşumu söz konusu ilk 20 metrede, yüzey sularına yakın hatta kısmen yüzey suyuna çıkmış durumda. Bu akıntı sistemleri ile yaklaşık 5-6 gün içinde bir hafta sonra buralarda yoğun şekilde görmeye başlarız" dedi.

Marmara Denizi'nde avlanan ve dalma faaliyetleri sürdüren kişiler müsilaj ile karşılaştı. Marmara Denizi'nin güneyinde ve Tekirdağ Şarköy açıklarında görülmeye başlanan müsilaj hakkında açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Bu sıcaklık şartları ve oluşan fitoplankton aktiviteleri bir de Ekim-Kasım'da tekrar bu organik madde birikim için fitoplanktonda bir çoğalma periyodu başlıyor. Dolayısıyla o dönemde de ekstra eğer çoğalmalar çok yüksek olursa fitoplankton üretimi çok fazla yüksek olursa bu müsilaj olayının kış boyunca devam edebileceği olgusu da söz konusu maalesef" şeklinde konuştu.

"Müsilajın oluşumu ağustos ayındaki aşırı organik madde birikimi"



"Bir hafta sonra buralarda yoğun şekilde görmeye başlarız"

Müsilajın kısa süre içerisinde Çanakkale'de de etkili olacağını aktaran Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Ağustos ayı yılın en yüksek organik madde birikim dönemlerinden birisidir. Dolayısıyla tüm Marmara Denizini düşündüğümüzde, Tekirdağ bölgesinde, o bölgelerde, Marmara'nın iç kısımda oluşan müsilaj şu anda bir çok balıkçılar, dalgıçlar görüntüler çekip bizlere gönderiyorlar. O görüntüler üzerine değerlendirdiğimizde şu anda yoğun bir müsilaj oluşumu söz konusu ilk 20 metrede, yüzey sularına yakın hatta kısmen yüzey suyuna çıkmış durumda. Bu akıntı sistemleri ile yaklaşık 5-6 gün içinde bir hafta sonra buralarda yoğun şekilde görmeye başlarız" diye konuştu.

"Kış boyunca devam edebileceği olgusu da söz konusu"

Prof. Dr. Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu süreç hava sıcaklıkları da şu anda 22-23 derece oldukça yüksek, önceki yıllara göre. Bu sıcaklık şartları ve oluşan fitoplankton aktiviteleri bir de Ekim-Kasım'da tekrar bu organik madde birikim için fitoplanktonda bir çoğalma periyodu başlıyor. Dolayısıyla o dönemde de ekstra eğer çoğalmalar çok yüksek olursa fitoplankton üretimi çok fazla yüksek olursa bu müsilaj olayının kış boyunca devam edebileceği olgusu da söz konusu maalesef. 2020 Aralık ayında başladı hazirana kadar, temmuza kadar sürdü. Dolayısıyla 7-8 aylık bir periyot, Marmara Denizi müsilaj problemi yaşamıştı. Umarım aynı müsilaj problemini yaşamayız."

