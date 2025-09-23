Karadeniz'de Hamsi Bereketi Sürüyor

Yıllar sonra ilk kez bu sezon bol miktarda erken çıkan hamsi tezgâhları şenlendirmeye devam ediyor.

1 Eylül'de balık sezonunun başlamasıyla denize açılan tekneler sezona palamut avıyla başlamaları gerekirken şu ana kadar palamutta umduğunu bulamadı. Sezonun ilk günlerinde bol miktarda istavrit avlayan tekneler, özellikle son günlerde bol miktarda hamsi avlıyor.

Karadeniz'de palamut avı ise neredeyse hiç olmadı ancak bu durum, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü hamsiyle güldürdü. Genellikle ekim ayı ortalarında tezgâhlarda görülmeye başlanan hamsi, bu yıl beklenenden çok daha erken avlanması yüzleri güldürdü.



Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, havaların bozmasıyla birlikte hamsinin daha fazla gelmeye başladığını kaydederek "Hamsi bol gelmeye devam ediyor fiyatı ise pek değişmedi. Palamut ise bu sezon hiç görünmedi, bu yıl biraz zor. Hamsinin bu sezon bol miktarda devam edeceğini düşünüyorum. Havalar bozulunca hamsi daha çok gelmeye başladı. Son günlerde oldukça bol geliyor. Bundan sonra da bol gelmeye devam eder diye umuyoruz. Ayrıca hamsi gün geçtikçe irileşmeye başladı" şeklinde konuştu.

Vira Haber