Mersin’de 16 Metrelik Fin Balinası Bilimsel Kazıyla Çıkarılıyor

Kazı tamamlandıktan sonra balinanın iskeleti müzede sergilenecek. Mersin Körfezi'nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilerek gömülmüştü. Şimdi ise Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesiyle çıkarılacak. Bilimsel tekniklere uygun şekilde yapılacak kazıda ilk etapta çene kemikleri ve kafatası çıkarılacak, ardından sırasıyla kaburgalar, omurlar ve kuyruk kemikleri numaralandırılarak sökülecek. 1-6 Ekim arası kazı süreci tamamlandıktan sonra iskelet, müze bahçesinde sergilenecek.

"Türkiye'de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak"



"İskelet, kafa bölgesinden başlayarak sırasıyla çıkarılacak"

Kazı sırasında bilimsel yöntemler izleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, "İskelet kafa bölgesinden başlayarak çene kemikleri, kafatası, göğüs omurları ve kuyruk omurları sırasıyla çıkarılacak. Tüm parçalar numaralandırılarak topraktan alınacak" diye konuştu.

Yüzlerce öğrencinin kampanyaya başvurduğunu belirten Ayas, "Bu kazı öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem eğitim gören öğrenciler için hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

1 Ekim' tarihinde yapılan çalışmayla çıkarılmaya başlanacak olan 16 metre uzunluğundaki Fin balinasını iskeletinin bilimsel araştırmalara kaynaklık edeceğine de değinen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacağı sözlerine ekledi.

Vira Haber