Orkinos Ölümlerinin Nedeni Kirlilik

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında son aylarda meydana gelen orkinos balığı ölümlerinin "Lactococcus garvieae" adlı bir bakterinden kaynaklandığını aktaran EBSO Et ve Su Ürünleri Komitesi Başkanı Musa Nedim Anbar, "İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri asli sebebinin kirlilik olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Çeşme yarımadası civarındaki denizlerde de benzer sıkıntıların yavaş yavaş baş gösterdiğini burada görüyoruz" dedi.

Çeşme'nin farklı koylarında yaklaşık bin civarında ölü veya yaralı orkinos balığı kıyıya vurdu. Yapılan analizlerde, balık ölümlerinin nedeni olarak "Lactococcus garvieae" adlı bir bakteri belirlendi. Bu bakterinin, çevresel kirlilikle ilişkilendirildiği ve balıkların bağışıklık sistemini etkileyerek ölümlere yol açtığı tespit edildi. Kıyıya vuran ölü balıkların insan sağlığı açısından risk taşıdığı ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Et ve Su Ürünleri Komitesi Başkanı Musa Nedim Anbar, "İzmir Körfezi'nde de geçen yıldan başlayarak balık ölümleri başladı ve bunun asli sebebinin kirlilik olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Tabii ki bunun üstüne bir de yaz aylarındaki deniz suyu sıcaklığı nedeniyle deniz suyunda azalan oksijen devreye girince ciddi bir şekilde balık ölümlerine neden oldu. Çeşme Yarımadası civarındaki denizlerde de benzer sıkıntıların yavaş yavaş baş gösterdiğini burada görüyoruz. Türkiye'deki 5 tane Orkinos çiftliğinden 4'ü Çeşme Yarımadası civarında ve bu bölgede ilk ölümler doğadaki orkinos balıklarında görüldü. Müteakiben de çiftliklerde de bu ölümler görülmeye başlandı. Yapılan analizler neticesinde ‘Lactococcus garvieae' adında bir bakterinin balıkların ölümüne sebep olduğu, bu bakterinin de kirlikten kaynaklandığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"Orkinos çiftliklerinde ölen balıklar lisanslı bertaraf firmalarına veriliyor"

Ölü ya da yaralı orkinos balıklarının çiftliklerden denize salındığı söylentilerinin doğru olmadığını aktaran Anbar, "Çeşme körfezinde, civarında dolaşan orkinos balıkları çiftliklerden kaçanlardır gibi bir şeyler söyleniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Orkinos balığı kafesten kaçmaz. Ola ki bir iki tanesi sersemleyip yan yüzüp çıkmış olabilir ama böyle 300, 400, 500, 1000 gibi rakamlardan bahsedilirken böyle bu kadar balığın çiftlikten gitmesi söz konusu değil. Bir de ayrıca orkinos çiftliklerinde bütün ölen balıkların lisanslı bertaraf firmalarına veriliyor olduğunu da ısrarla belirtiyorum. Lisanslı bertaraf firmaları bunu alıyor, götürüp bertaraf ediyorlar. Hiçbiri denize, doğaya, şuraya, buraya salınmıyor" diye ekledi.

"Deniz kirliliği Çeşme Yarımadası civarında"

Çeşme civarındaki kirliliğin bir diğer kanıtı olarak İzmir'de bulunan 5 tane orkinos çiftliğinden 4 tanesinin Çeşme Yarımadası civarında 1 tanesi de Sığacık Körfezi'nde olduğunu belirten Anbar sözlerini şu şekilde noktaladı: "Çeşme Yarımadası civarındaki çiftliklerde ölümler varken Sığacık'taki çiftlikte bir tek balık ölümü yok. Onun için çiftlikleri suçlamadan önce öncelikle kendi yaptığımızı, denizleri nasıl kirlettiğimizi dikkate almak lazım. Gelinen son durumda, süratle kısa süreli bir antibiyotik tedavisini müteakip vitamin takviyelerine geçildi ve bugünler itibariyle ölümler tamamen çiftliklerde bitmiş durumda. Şu an çiftliklerde yetiştirilen balıklarla ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ancak şunu mutlaka vurgulamakta fayda var. Sağda solda kıyıya vurmuş, etmiş, ölü orkinos balığı görülürse, edilirse kesip yemek etmek çok riskli. Vatandaşlar kesinlikle karaya vurmuş ölü orkinos balıklarını yememeli."

Vira Haber