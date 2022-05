Türkiye Limanlarına Gelmiş En Büyük Yolcu Gemisi Costa Venezia İlk Seferini İstanbul’a Yaptı

2022 tur programına İstanbul’u alan Costa Cruises, filosunun en yenilerinden Costa Venezia ile ilk seferini gerçekleştirmek üzere 27 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldi. 5 gün boyunca Galataport’ta kalan dev gemi, buradan yolcularını alarak 2 Mayıs’ta ilk seferi için Ege’ye açıldı. 29 Nisan Çarşamba günü gemide basına özel bir gala gecesi düzenlendi.

Costa Cruises’un 135 bin ton ağırlığında 323 metre boyundaki 5 bin 260 yolcu kapasiteli Costa Venezia gemisi, 27 Nisan günü saat 16:00’da İstanbul’a geldi. Tarihte limanlarımıza yanaşan en büyük gemi olma unvanını taşıyan Costa Venezia, İstanbul’dan Ege’ye açılacağı ilk seferi için Galataport Limanı’na demirledi. Tarihi yarımada manzarasında beş gün boyunca Galataport Limanı’nda konaklayan gemi, pazar günü yerli ve yabancı misafirlerinin biniş yapmasının ardından 2 Mayıs günü saat 17.00’de demir alarak, tur programını gerçekleştirmek üzere İstanbul’dan denize açıldı. 1 Mayıs itibari ile her Pazar İstanbul GalataPort’tan hareketle Türkiye ve Yunanistan limanlarını 8 ve 15 günlük 4 farklı program dahilinde gezecek olan yolcu gemisi, Kasım ayından itibaren Nisan 2023 tarihine kadar rotasını 12 günlük programı ile Doğu Akdeniz’e çevirecek. Costa Venezia yıllar sonra 2023 Nisan ayına kadar aralıksız düzenleyeceği seferleriyle İstanbul’u ana port olarak kullanan ilk büyük yolcu gemisi olacak. Mayıs ayından itibaren her pazar günü demir attığı Galataport’ta, dünyanın dört bir yanından gelen 5 bin yolcuyu ağırlamak için hazır bekleyecek.

BASIN İÇİN ÖZEL GALA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Costa Venezia’da basın için 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 13:00’de başlayıp, ertesi gün öğle saatlerine kadar süren bir program düzenlendi. Öğle yemeği ile başlayan program, gazetecilerin kabinlerine yerleşmesi ile devam etti. Ardından Costa Cruises yetkilileri Costa’nın Türkiye ve İstanbul planlarından bahsettikleri bir toplantı düzenlediler. İstanbul’un ana port olarak kullanılacağının müjdesini de veren ekip, 2023 yılı planlarını da aktardılar. Toplantının ardından Costa Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Ercan Abitoğlu basın mensuplarına gemiyi gezdirdi ve gemi hakkında bilgi verdi. Ardından düzenlenen kokteylin ardından akşam yemeği yenildi ve basına özel hazırlanan bir Show seyrettirildi. Gece havuz başı partisi ile sona erdi.

Costa Cruises’un Venedik’ten ilham alarak tasarlanan yeni gemisi Costa Venezia, her köşesinde yolcularına İtalyan kültürünü ve hayat tarzını yaşatmayı vaat ediyor. Marco Polo ve Casanova’nın sofistike ruhunu hissetmek; adeta Venedik sokaklarında dolaşır gibi gemiyi keşfetmek mümkün. Geminin tiyatrosu Venedik “La Fenice” tiyatrosundan ilham alıyor; adeta St. Mark’s Meydanı’nda dolaşırken her adımda Venedikli zanaatkarlar tarafından yapılan gerçek gondolları görmek, İtalyan mutfağının lezzetlerini tatmak mümkün. 13 restoranı ve 7 barı ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı bekleyen gemide her yaştan misafir için de ayrı eğlence imkanları bulunuyor. 4 Havuz ve jakuzi, 3 su kaydırağı bulunan Aqua Park, eğlencenin Tibet köprüleri arasında zirveye tırmandığı bir macera parkı, dünyaca ünlü dans ve müzik gruplarının ağırlandığı gösteri ve şovları, birbirinden farklı konsept partileri ve gazinosu ile Costa Venezia yüzen bir eğlence şehri adeta.