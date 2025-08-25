Türkiye’de Bir İlk: Muhafazakâr Cruise Gemisi ile Umre Seyahati Başlıyor

12 Eylül’de Galataport’tan hareket edecek Aroya gemisi ile gerçekleştirilecek sekiz gecelik tam pansiyon seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak; yolculuk kutsal topraklarda Umre ile taçlanacak.

Müslüman seyahatseverlere değerlerinden taviz vermeden seyahat etme imkanları sunan Salam Booking’in tatil, ibadet ve konforu bir arada sunduğu dünyanın ilk muhafazakâr cruise tatili ve Umre deneyimi için geri sayım başladı. Salam Booking ile Hünkar Turizm’in öncülüğünde organize edilen ve 12 Eylül’de Galataport’tan bu yıl son kez hareket edecek Aroya Cruise gemisi ile başlayacak olan tur, hem İslami değerlere uygun hizmet anlayışı hem de lüks seyahat deneyimini bir arada sunacak. Tur süresince kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler ile deniz yolculuğu güven ve konfor içinde deneyimlenecek. Bu benzersiz program, bu yıl yalnızca bir kez gerçekleştirilecek.

Önce Cruise Tatili, Ardından Umre İbadeti

Dini hassasiyetlere ve muhafazakâr yaşam tarzına uygun seyahat seçenekleri sunma vizyonuyla yola çıkan Salam Booking’in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programın detaylarını şöyle paylaştı: “Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda Umre ile taçlanacak. Konaklama seçeneklerimiz, misafirlerimizin tercihine göre; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil. Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle tasarlanmış Aroya Cruise gemisiyle gerçekleşecek. Alkolsüz konseptin yanı sıra, ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları bulunuyor. Ailelere özel sosyal alanlar, çocuklara hitap eden oyun alanları ve eğlence parkı gibi detaylarla da herkesin konforu düşünülmüş. Gemide ayrıca 15 restoran, 13 dinlenme alanı, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1000 kişilik tiyatro salonu yer alıyor. Tüm bu hizmetler, 1600’den fazla personel tarafından sunulacak” dedi. Ayrıca göz bebeğimiz İstanbul’dan kutsal topraklara uzanan bu yolculuğu sunmak için sabırsızlandıklarını söyleyen Kahraman, “Müslümanlara hak ettikleri seyahat hizmetlerini erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için sadece bir tatil değil, bir yol arkadaşlığı sunuyoruz.”

Yüksek standartlarda güvenli ve huzurlu bir seyahat

Salam Booking, baştan sona güvence sunduğu bu programda konuklarının dini hassasiyetlerine uygun şekilde konforlu, düzenli ve huzurlu bir seyahat geçirmesi için tüm detayları planladı. Gemi turu boyunca hem tatil yapmanın hem de ibadet etmenin mümkün olduğu bu yeni nesil seyahat anlayışı, muhafazakâr aileler ve bireyler için yepyeni bir dönem başlatıyor.