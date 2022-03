Türkiye'de Tasarımı Yapılan En Büyük Jack-Up Barge İçin Sözleşme İmzalandı

POSEIDON Marine Engineering and Construction Co. Ltd. Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Acar, tasarımı kendilerine ait olan ve Türkiye’de şu ana kadar tasarlanmış en büyük jack-up barge için yabancı bir firma ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jack-up barge; 62x24x4m duba boyutları ve 55m ayak uzunluğu ile 1.500 ton yük taşıma kapasitesine sahip olup, ana güvertesinde 40t @ 50m kapasiteli güverte vinci bulunuyor. Jack-up barge’nin güverte yük alanı 1.000 metrekare olup, güverte üzerine monte edilen 2 adet sevk ünitesi bulunmakta.

Jack-up ünitelerinin tasarım ve mühendisliğinde bugüne kadar elde ettikleri deneyimle daha büyük projeleri hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Poseidon Yönetim Kurulu Başkanı Burak Acar, bundan sonraki hedeflerini de şöyle aktardı: İlk Jack-up barge tasarımımızı yaptığımız 2011 yılından bu yana imalatı yapılan 8 adet tasarımımız oldu. Bu konuda Türkiye’de tek, dünya genelinde de sayılı firmalardan biri olduk. Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde hali hazırda kullanımda olan projelerimiz var. Hedefimiz bir sonraki projemizin bundan daha büyük ve daha kapsamlı bir proje olması. Her yeni projede kendimizi bir adım daha aşmayı ve çıtayı bir tık daha yukarı çıkarmayı seviyoruz. Yalnız burada şunu belirtmeliyim, bugüne kadar yürüttüğümüz projelerin tamamı yabancı müşteriler içindi. Ne yazık ki yerli müşteriler için henüz jack-up yapıların yaygın kullanım alanı bulunmamakta. Benzer şekilde yerli tersaneler için de bu yapıların imalatı konusunda bir ilgi bulunmuyor. Oysa unutulmamalı ki, benzer prensiple çalışan Offshore petrol platformları ya da diğer Jack-up Platformlar bizim projelendirdiğimiz yapıların daha büyükleri. İmalat olarak da katma değerleri oldukça yüksek. Umarım bizim tecrübelerimizden yerli kullanıcılar ve tersaneler de bir gün yararlanır”.

Burak Acar, “Burada bir özel teşekkürü de DNA Firması’nın kurucusu sevgili meslektaşım Doğuhan Hazar Cengiz’e etmek istiyorum” diyerek şöyle devam etti: “Kendisi ile daha önce RINA’da çalıştığı dönemlerde Fransız müşterilerimiz için tasarladığımız jack-up barge’ların RINA onay süreçleri kapsamında çalışma olanağımız olmuştu. Bu projede de, yeni kurmuş olduğu DNA Firması ile yapısal analizler konusunda ve konstrüksiyon tasarımında bize büyük yardımları oldu. Kendisine, yeni kurduğu firması ile sektörde başarılar diliyorum. Dünya genelinde büyük ekiplerle çalışan yabancı firmaların oldukça uzun sürelerde tasarlayıp projelendirebildiği bu tarz yapıları 6 hafta gibi bir sürede tamamen kendi bünyemizde tasarlayıp projelendirebilmek, bu konuda gelmiş olduğumuz seviyeyi gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. İmalat konusunda olmasa bile tasarım konusunda bir Türk firmasının ve Türk mühendislerinin dünya genelinde bilinen bir ekip haline gelmesi Türk Gemi Mühendisleri açısından bence oldukça önemlidir”.