UGR Lines Türkiye–Fransa Arasında Düzenli Ro-Ro Seferlerine Başlıyor

Şirket, yeni hattın sadece iki ülke arasındaki ticareti değil; Batı Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına erişimi de hızlandırarak lojistikte önemli bir rol oynayacağını duyurdu.

İlk sefer, 28 Eylül 2025 tarihinde Pol Stella gemisiyle Haydarpaşa Limanı’ndan Marsilya’ya yapılacak. İthalat yönündeki ilk sefer ise 5 Ekim’de yine Pol Stella ile Marsilya’dan Haydarpaşa’ya gerçekleştirilecek. Aynı gün UGR filosundaki Abu Samrah gemisi de Haydarpaşa–Marsilya hattında hizmet verecek.

15 Ekim’den itibaren düzenli seferler Borusan Limanı (Gemlik) çıkışlı olarak devam edecek. UGR Lines, Aralık 2025 itibarıyla üç gemi ile haftada üç sefer düzenlemeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni Ro-Ro hattının ihracat ve ithalat tarafında operasyonel esneklik, zaman ve maliyet avantajı sağlayacağı belirtilirken, kara yolu taşımacılığına alternatif oluşturarak karbon salımını da azaltacağı vurgulandı. Ayrıca Marsilya Limanı’ndan Avrupa’nın birçok ülkesine demiryolu bağlantıları sayesinde intermodal taşımacılığa destek verileceği ifade edildi.

UGR Lines, yeni hattın Türkiye ile Avrupa pazarları arasında sürdürülebilir, rekabetçi ve ölçeklenebilir bir lojistik köprüsü oluşturacağını kaydetti.

Vira Haber