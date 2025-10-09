Van Gölü'nden Yaklaşık 2 Milyon Metreküp Bir Dip Çamuru Çıkarıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bakanlığımızın en önemli hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, içinde bulunulan yüzyılın teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken bir yandan da insanlığın ortak değeri olan çevreden geri getirmesi zor hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürdüğünü ve çevre sorunlarını oluşturduğunu söyledi. Bunun mümessilinin herkesin olduğunu ifade eden Varank, "Bu çağda yaşayan insanlar olarak bunun baş sorumlusu biziz. Ülkemizin göz bebeği olan Van Gölü, günümüzde çevre sorunlarından nasibini almış ve maalesef almaya da devam ediyor. Van Gölü, Türkiye'nin benzersiz bir ekosistemi. Bunu hepiniz içinde yaşayarak zaten deneyebiliyorsunuz. Biz de iftihar ediyoruz. Böyle bir gölümüz var. Biz göl demiyoruz tabi. Van denizi, yani buraya deniz diyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum. Bakanlığın çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bakanlığımızın en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Ve bu amaçla da biliyorsunuz bu havzayı korumak için bir eylem planı ortaya koyduk ve bu eylem planında hep birlikte belli başlıklar altında belli aralıklarla burada birlikte toplanarak. İşte dönüşümlü olarak Van'da ve Bitlis'te yapılıyor toplantılarımız ve sizlerin de katılımlarıyla ortak bir istişareyle değerlendiriyoruz. Bu süreçte tabii bazı konularda bayağı bir ilerleme kaydedildi. Bazı konular daha yavaş ama nispeten ilk başlandığı güne göre bakarsanız ciddi bir yol kat ettik. Ben bu yolu birlikte kat ettiğimiz siz değerli katılımcılara gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere sayın Emine Erdoğan hanımefendiye, çevreye olan duyarlılığından dolayı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız olan Gülşen Orhan'a ben özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, Van Gölü'nün sahip olduğu doğal güzellikleri, ekolojik özellikleri ve kültürel değerleriyle yalnızca bölgenin değil, ülkenin en önemli miraslarından birisi olduğunu söyledi. Bu özellikleriyle, Van Gölü havzasının korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının stratejik bir role sahip olduğunu ifade eden Vali Karakaya, "Ancak bu değerli havza, bazen kontrolsüz atıklar ve plansız yerleşim gibi nedenlerle ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün burada, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek, ortak bir irade ortaya koymak ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir arada bulunuyoruz. Eylem planı, uygulama hedefleri doğrultusunda atıksu yönetimi, katı atık yönetimi ve Van Gölü'nün korunması olmak üzere üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Valiliğimiz olarak bizler, Van Gölü Havzası'nın korunmasını bir çevre meselesinin ötesinde, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. İlimiz sınırlarında yürütülen arıtma tesisi yatırımları, katı atık bertaraf projeleri ve dere ıslah çalışmalarıyla eylem planının hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli adımlar atma çabası içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte de ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, planın tüm aşamalarının etkin biçimde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Van ve Bitlis Valiliklerimiz ile birlikte uygulamaya koyacağı Dünya Bankası SoGreen Projelerinin önemine vurgulamak istiyorum. Bakanlığın kıymetli destekleriyle yapılacak projelerle Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmamıza vesile olacaktır. Tabi belediyelerimizin bu konuda atıklar başta olmak üzere elini taşın altına koyması ve yeni projelerle süreci desteklemesinin çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Dip çamuruyla ilgili ciddi eleştiriler alıyoruz bu noktada belediyelerin yetersiz kaldığı noktada birlikte aksiyon almaya hazırız" dedi.

"Van Gölü'nde yaptığımız çalışmalarda da yaklaşık 2 milyon metreküp gibi bir dip çamuru temizledik"

Van Valisi Ozan Balcı ise, Van'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Aslında Van Gölü atalarımızdan aldığımız gelecek nesillere de bırakmak istediğimiz sadece bölgeye ve Türkiye'ye ait değil dünyanın önemli bir zenginliğidir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceki toplantılarda alınan kararları da titizlikle uyguluyoruz. Bu toplantıda ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özet olarak da Van'da yaptığımız çalışmalarda da yaklaşık 2 milyon metreküp gibi bir dip çamuru temizledik ve çalışmalara devam ediyoruz. Van Gölü'nü kirleten belediyelerdeki arıtmaları da bitirdik. Bitlis ile beraber yürüttüğümüz Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün destek verdiği 3,5 milyon euro'luk bir sintine işte denizin temizliği ile ilgili bir projemiz var. O da herhalde genel müdürlüğün içerisinde uygulanacak inşallah. Onun dışında OSB'de endüstriyel arıtma kurma teklifimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teklif ettik. O da yatırım programına teklif edildi. Ana hatlarıyla üzerimize düşenleri yapıyoruz. Sıfır atıkla ilgili de özel gayretimiz var. Ben özet olarak burada bulunmak büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı Van Gölü havzasındaki tarihi ve kültürel değerleri, doğal kaynakları koruma ve gelecek nesillere aktarmak, çevre bilincini artırmak, bölgeyi korumak ve yönetmek amacıyla ilgili konular görüşülmesiyle devam etti. İlçedeki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bakanlık yetkilileri, belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

