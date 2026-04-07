Yanan Teknelerin Enkazları Kaldırılıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanarak sulara gömülen motoryatların enkazlarının kaldırılmasına başlandı.
A+A-
Geçen 21 Mart günü, Yalıkavak Marina'da çıkan yangında 7 motoryat yanarak sulara gömülmüştü. Yangın sonrası lisanslı bir firma tarafından usulüne uygun şekilde kapsamlı bir deniz temizliği yapıldı. Deniz temizliğinin tamamlanmasının ardından yanarak batan 7 adet motoryatın enkazlarının deniz dibinden kaldırılmasına geçildi.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığının koordinasyonu ile yürütülen işlemlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirlerin alındığı bildirildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 52 defa okunmuştur
Etiketler : Muğla, Tekne, Yanan Tekne
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.