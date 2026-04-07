Yanan Teknelerin Enkazları Kaldırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanarak sulara gömülen motoryatların enkazlarının kaldırılmasına başlandı.

Geçen 21 Mart günü, Yalıkavak Marina'da çıkan yangında 7 motoryat yanarak sulara gömülmüştü. Yangın sonrası lisanslı bir firma tarafından usulüne uygun şekilde kapsamlı bir deniz temizliği yapıldı. Deniz temizliğinin tamamlanmasının ardından yanarak batan 7 adet motoryatın enkazlarının deniz dibinden kaldırılmasına geçildi.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığının koordinasyonu ile yürütülen işlemlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirlerin alındığı bildirildi.

