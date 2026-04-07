Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu Yakınında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çıkan çatışmada 1 saldırgan ölü olarak ele geçirilirken, 2 saldırgan yaralı yakalandı. Olayda 2 polis memuru da yaralandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, olay 7 Nisan 2026 Salı günü saat 12.15 sıralarında Levent Mahallesi’nde bulunan Yapı Kredi Plaza önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahısların polis ekiplerine ateş açması üzerine güvenlik güçleri anında karşılık verdi ve bölgede çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda 3 saldırgandan biri olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 2 şüpheli yaralı olarak yakalandı. Saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, saldırganların Kocaeli’nin İzmit ilçesinden araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.’nin dini istismar eden bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yaralı olarak yakalanan Onur Ç. ve Enes Ç.’nin kardeş oldukları ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydının bulunduğu aktarıldı. Ayrıca şüpheliler arasında yoğun dijital haberleşme tespit edildiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.