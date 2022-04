Aqua 21. Denizkızı Kongresi'nin İkinci Günü: Broker'ın Bir Günü Nasıl Geçer

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ikinci gününün Brokering 101 konulu ilk panelinde Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu GÜRGAN, 19 ve 20. Dönem DÖDER Başkanı ve Aqua Chartering Broker’ı Fuat VAR, Aqua Tanker’in Kurucusu Ayşegül GÖRÜR, Aqua Chartering Broker’ı Ayberk GÜRGAN, Aqua Chatering Kiralama Müdürü Nergis ERGÜN kıymetli bilgilerini ve tecrübelerini yıllardan beri gönül bağıyla bağlı oldukları denizci öğrencilere aktardı.

Samimi bir söyleşi tadında gerçekleşen panelde; Broker’ın bir günü nasıl geçer, bir brokerın yaşantısı ve bir broker nasıl olması gerektiğine dair konulara değinildi.

Aqua Chartering Ayberk GÜRGAN, denizcilik sektörüne gastronomi sektöründen geçiş yaptığını açıkladı. Fransa’da eğitim almasının ardından İzmir Çeşme’de yeme-içme sektöründe bir mekanı olduğunu ama zamanın rüzgarıyla denizcilik sektörüne geldiğini bizlere aktardı. Aqua’nın ilk zamanlarında büyük bir disiplinle bu işe girdiğini ve henüz iki kişilerken kendisinin de ekibe dahil olduğundan heyecanla bahsetti ve hayatının bu dönemini şu cümleyle tanımladı: “Aqua’daki güven, saygı ve içtenlik aşçılığı bırakmama sebep olmadı lakin broker olmamı sağladı.” İlk aylarda bazen kendi datalarından ya da diğer kaynaklardan armatörler ve armatör brokerların iletişim bilgilerini listelediğini ve bu noktanın çok mühim olduğuna dikkat çekti. Aqua’nın ilk yıllarında ise bu paydaşlarıyla bire bir görüşüp çalışma fırsatı için müsaade istediklerinden bahsetti. Brokerların her şeyden önce hizmet sektörüne adandığını ve yapılan işin para birimi ile ölçülemeyecek bir değere sahip olduğunu belirterek sözünü devretti.

Aqua Chatering Kiralama Müdürü Nergis Ergün, “Denizciliğin en güzel taraflarından biri alt-üst kavramının çok kuvvetli bir bağ olmasıdır.” Diyerek konuşmasına başladı. Hem üstün astından hem de astın üstünden öğrendiği paha biçilmez bir iletişim olduğunu belirtti. Her junior-senior bağının kendine has ve eşsiz olduğunu ve junior brokerı yakından tanıyıp o kişiye uygun bir yol haritası çizmekte olduklarının dile getirdi. Cümlelerini Aqua’da her bireyin birbirine aynı saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaları sonucu bir aile olabildiklerini söyleyerek bitirdi.

Aqua Tanker’in kurucusu Ayşegül Görür ise denizci öğrencilerinin kendini nasıl daha donanımlı hale getirebileceğini ve sektörde nasıl başarılı bir birey olabileceklerini kendi tavsiyeleri ile birlikte aktardı. Coğrafya bilgisinin ve uluslararası haber takibinin bize çok büyük avantaj sağlayacağından bahsetti.

Denizci Öğrenciler Derneği’nin 19. ve 20. Dönem Başkanı ve aynı zamanda Aqua Chartering Broker’ı Fuat VAR, denizci öğrenciler ile değerli tavsiyelerini ve kıymetli bilgi birikimlerini paylaştı.

Son olarak, Aqua Chartering Kurucusu Melike Aysu GÜRGAN Brokering 101 panelinin kapanış konuşmasını yaptı. Bugün denizci öğrenciler için eksiksiz bir şekilde kongreye geldiklerini ve her türlü soruları cevaplayacaklarını dile getirdi. Denizci Öğrenciler Derneği’ne olan gönül bağının kuvvetini her sözüyle derinden hissettirdi. Ardından mesleki detaylara girerek sanılanın aksine brokerlığın acımasız bir meslek olmadığını bilakis brokerlığın ekip çalışmasına çok yatkın olduğunu ve çok büyük önem arz ettiğini vurguladı. Aqua’nın su gibi pürüzsüz bir şekilde yol alarak geliştiğini ve bu şekilde devam ettiğini mutlulukla anlattı. Aysu Gürgan’a göre bir brokerda olması gereken en önemli özelliğin güzel ahlak olması gerektiğinin altını çizdi.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ikinci günü başarılı isimlere ve onların deneyimlerine, tavsiyelerine yer verdi. Bu isimlerden birisi de kuşkusuz Mert Olcay Ünal’dı.

Ünal, “Çok güzel bir organizasyon, meslektaşlarımın arasında olmak çok güzel.” sözleriyle başladı. Panelinde gemilerde önemli bir sistem olan “ISM kod neden çıkmıştır” konu başlığına yer verdi. Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi olarak geçen ve gemilerin emniyetli olarak yönetilmesi için çıkarılmış bir yönetmelik olduğundan bahseden Ünal, “Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş?” sorusunun cevabını “Gemilerde yaşanan kazalarda birçok kazanın insanlardan kaynaklı olduğu tespit edilmiş.” diyerek tamamladı. “Bu durumdan ötürü, IMO bu duruma müdahale ederek bir yönetmelik ortaya koydu” şeklinde sözlerine devam eden Mert Olcay Ünal eşsiz bir konuyu detaylandırmasının ardından aktarmış olduğu bilgilerle denizci öğrencileri büyüledi.

Günün üçüncü paneli olan Dijitalleşen Dünyada Lojistik başlığıyla gençleri bilgilendirmek üzere ShipGo CEO’su Merdan Aydoğan, Origin Lojistik Bölge Müdürü Ağahan Ertürk, Origin Lojistik kurucusu Yüksel Kahraman bir araya gelerek geçmiş kuşakların ve yeni neslin çalışma farklarına değinerek büyük bir değişim ve gelişimin söz konusu olduğunu dile getirdiler. İyi bir şirketin en önemli özelliklerinden birinin personeline değer vermesi olması gerektiğini vurguladılar.

Platinum Marin Servis Teknik ve Ticari Direktörü Emrah Şen, Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresine katıldı. “Aranızda bulunmaktan onur duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Şen, Kariyer Planlama panelinde yer almak istemesinin en büyük sebeplerinden birisi olarak onun bulunmuş olduğu zamanda onlara bu kadar yol gösterilmemiş olması olduğunu dile getirdi. Bu işi gerçekten severek yaptığını ve severek yapılacak olan işin başarıyı da yanında getireceğine inandığını söyledi. Denizci öğrencilerin panel boyunca pür dikkat dinlediği Emrah Şen, “Ben kariyer planlamacısı değilim, insan kaynakları uzmanı da değilim ama size anlatacaklarımın ortak bir paydada buluşacağını düşünüyorum.” dedi. Bizlerin de aynı yollardan geçeceğimize inandığını söyleyerek “Güzel bir tesadüftür ki 1999 yılında üniversiteyi bitirdiğimde o zaman üçüncüsü düzenlenen Denizkızı Kongresi’ne katılmıştım. Şu an fark ediyorum ki çıtayı çok yükseltmişsiniz. Gururla yaptıklarınızı izliyorum. Biz daha küçük bir gruptuk fakat şimdi sizler kocaman bir aile olmuşsunuz.” diye sözlerine devam . “İnsanların çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır” inancını benimserken amacının iyi insanlarla birlikte olmak olduğunu da ekledi ve hayat arkadaşı eşine teşekkürlerini sundu. Yaşadığı şeylerin ona bir çok şey kattığını anlattıktan sonra “Bir yoldan gitmek istemenizi anlıyorum ama bunların değişmesi de kararlarınızın yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Biraz da hayata bırakmak gerekiyor. Kendinizi sınırlandırmayın. Benim tavsiyem size bu olabilir hedef kurmak güzeldir. O hedefe yürümek güzeldir, değişime açık olun fikirlerinizde de değişime açık olun.” önerilerinde bulundu. Sözlerini sonlandırırken “Işıl ışılsınız, çok parlaksınız gözlerinizin içi gülüyor bunu hiç kaybetmeyin. Emin olun ki bir şeyi istediğinizde onu başaracaksınız.” diyerek teşekkürlerini sundu.

Türkiye limanlarının mevcut durumu ve gelişim analizi adlı paneli gerçekleştirmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Esmer, TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri Ticari Müdürü Gül Diril Saraçoğlu, Global Terminal İş Geliştirme Uzmanı Çiğdem Yüzbaşıoğlu öğrencileri aydınlatmak üzere Aqua21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nde yer aldılar. Limanların kapasitesinin arttırılmasını vurgularken bunu karşılayacak bir coğrafyamızın da olduğunu belirtmeden geçmediler. Aliağa’daki inanılmaz limancılık yükselişi örneğini de vererek bu gibi sahaların artmasının hem ülkemiz faaliyetlerine büyük katkı hem de istihdam sağlayacağını dile getirdiler. Bir diğer bakımdan limancılık faaliyetleri yürüten paydaşların beraber hareket ederek yeşil koridoru sağlaması gerektiğinin önemiyle limanların sürdürülebilirlik ve gelişim planlarından bahsetme fırsatını değerli Denizci Öğrenciler Derneği gençlerine aktarmasının ardından soru cevap kısmına geçerek interaktif bir şekilde paneli noktalamış bulundular.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ikinci gününde Gemi Teknik İşletme konulu panel için Branch Manager Hikmet Atılım Eren ve Fleet Manager Burak Atasoy bizlerleydi. Kendilerini tanıtmaları ve tecrübelerine değinmelerinin ardından panel konusu ile ilgili teknik bilgiler ayrıntılarıyla biz denizci öğrencilere aktarıldı. Owner armatör şirketlerinin özelliklerinden ve hangi amaçla kurulduklarını açıklayan Sayın Hikmet ve Sayın Burak Bey bizlerin de soruları doğrultusunda etkileşimi yüksek bir konuşma gerçekleştirdiler. Zaman zaman bu durumun avantajlı veyahut dezavantajlı olduğunu da söylemekten kaçınmadılar. Hayatın her alanında olduğu gibi eğer işlerini profosyenel bir şekilde gerçekleştirebiliyorlarsa muhakkak ki daha kaliteli bir iş çıkacağını belirttiler. Son olarak işletmenin teknik kısmının dallarından ve görevlendirilmesinin içeriğini duru bir biçimde bizlere aktardılar.

Günün son paneli olan Günümüzde Personel Değişimi ve Yönetimi başlığı adı altında Personel Müdürü Cumhur Kaan Koparal ve Personel Müdür Asistanı Zeynep Burgaç son zamanlarda Ukrayna’daki büyük kriz sebebiyle piyasada oluşan boşluğa dikkat çekerken son beş yılın istatistiklerine göre yayımlanan rapordaki tek güzel haberin olan denizcilerin artması olduğunun altını çizdiler. Denizcilik öğrencilerinin kapı kapı dolaşarak staj ve iş bulmak için armatör aramaması adına ajansı kurduklarını ve böylece gelecekteki meslektaşlarına iş seçiminde ayrıcalıklar yarattıklarını vurguladılar. İş hayatında mutlu ve başarılı olmak isteyen her insanın kariyer planı yapmadan önce kendini iyice tanımasını ve yöneldiği iş sahasını çok iyi araştırması gerektiğine dikkat çektiler.