Bartın'da Azalan Hamsinin Fiyatı Arttı

Bartın'da 1 gün önce kilosu 100, 125, 150 TL'den satılan hamsinin kilosu 150, 175 ve 200 TL'ye çıktı.

Balıkçılar Amasra, Ereğli ve Zonguldak'tan getirdikleri balıkları tezgahlarında sattıklarını belirtti.
Balıkçılar hamsiye yapılan zammın sebebini ise palamuda bağladı. Artan palamut nedeniyle denizde hamsinin azaldığı ve az olması nedeniyle fiyatının arttığı ifade edildi.

