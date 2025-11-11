Çanakkale'de Balıkçılar 12 Kilogramlık Mercan Balığı Yakaladı

Can Karaayan ve arkadaşları avlanmak için "Haylazım" isimli tekne ile Gelibolu ilçesi Kömür Limanından açıldılar. Canlı Kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar 12 kilogramlık Mercan balığı yakaladı. Balıkçılar 12 kiloluk balığın haricinde ağırlıkları 2,5 ve 4,5 kilogramlık Mercan balıkları yakaladılar.

