  3. Çanakkale'de Balıkçılar 12 Kilogramlık Mercan Balığı Yakaladı
Çanakkale'de Balıkçılar 12 Kilogramlık Mercan Balığı Yakaladı

Çanakkale'de Balıkçılar 12 Kilogramlık Mercan Balığı Yakaladı

 Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.

Can Karaayan ve arkadaşları avlanmak için "Haylazım" isimli tekne ile Gelibolu ilçesi Kömür Limanından açıldılar. Canlı Kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar 12 kilogramlık Mercan balığı yakaladı. Balıkçılar 12 kiloluk balığın haricinde ağırlıkları 2,5 ve 4,5 kilogramlık Mercan balıkları yakaladılar.

aw577012-01.jpg

Vira Haber

