DEFAMED'in yeni başkanı Ufuk Teker oldu

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği’nin (DEFAMED) 52’nci genel kurulu İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’ nde yapıldı. Tek listenin aday olduğu genel kurul Güverte 1992 mezunu Kapt. Ufuk Teker, DEFAMED’ in yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

DEFAMED’in yeni yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Ufuk Teker

Murat Volkan

Barış Ziya Kaya

Gürhan Burak Alkoç

Gizem Çevik

Süleyman Erşenler

Ahmet Çağlar Coşkunsu

Kayhan Aytuğ

Vehbi Üstün

Ufuk Teker’in genel kurulda yaptığı konuşma şu şekilde:

“Sevgili Abilerim Kardeşlerim ve dönem arkadaşlarım. Defamed 52. Olağan Seçimli genel kuruluna hoşgeldiniz. Tarihçesi 1884 yılına uzanan böyle güzide bir camianın Mezunlar Derneğinin Yönetimine talip olma cesaretini kendimizde bularak huzurlarınıza çıkıyorum.

Denizcilik Yüksek Okulu denildiğinde akla ne gelir?

İlk olarak çocuk sayılacak yaşta yatılı olarak geldiğim ve hiçbir zaman unutamayacağım o delikanlılıktan, Türk Ticaret filosundaki zabitliğe geçen süreç film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor.

Mektep diye andığımız Yüksek Denizcilik Okulu yıllarında belki yatılılığın verdiği abi kardeşlik sayesinde hem mesleki hem insani kazanımlarımı yine hiç unutamam.

Mensubu olduğum camia Gemi veya gemi dışı denizcilik ile ilgili sektörlerde çalışırken yine camiamızın sonsuz desteği ve en önemlisi eşitler arasında tercih edilmenin lüksünü yıllarca yaşattı.

Denizcilik dendiğinde ilk akla gelen isimler mektepli isimlerdir. Efsane Gemi Makine İşletme Mühendislerimiz ve Kaptanlarımızın Türk denizciliğine kattığı faydaları nasıl anlatılabilir bilemiyorum. Yeni bir gemi tersaneye sipariş verildiğinde mutlaka mektepli bir ekip inşa ve teslim alma periyoduna nezaret eder ve elde ettiği tecrübeleri Türk Denizciliğine devrederdi. Her ne kadar günümüzde bu konuya özellikle Off shore ve Doğal gaz depolama alanlarında özen gösterilmediğini şahsen düşünsem bile tarihçemiz bu tarz örnekler ile doludur. Bugün her türlü ama her türlü gemi işletme, gemi kiralama, personel yönetimi, uluslar arası kuralların gelişmesi ile birlikte denizciliğimizde bu yeni kuralların uygulanmasını kim sağlar denildiğinde ilk akla mektepliler gelir. Hep ilkler mekteplilerin ellerinden doğmuştur. Hep böyle olmuştur.

Mesleğimiz o kadar bilgi, görgü, iş yeteneği, yabancı dil, teknik birikim içermektedir ki tecrübe ve işletmecilik yeteneklerine güvenli yönetim ve denetlene bilirlik özellikleri ilave edildiğinde çok kıymetli yöneticiler ve sayısız başarı hikayeleri çıkmıştır.

O kadar çok branşta başarılı mezunlarımız var ki eminim saymaya çalışsam mutlaka birilerini, bir branşı atlayacağım ama birkaç tanesini listelemek isterim.

Bakanımız var, müsteşarlarımız, İdarede Genel müdürden, liman başkanına uzman yardımcısına kadar onlarca mezunumuz var.

Profesörlerimiz, her katmanda akademisyenlerimiz öğretim görevlilerimiz genç denizcilerin eğitimini sağlıyor.

Boğazlar mezunlarımıza emanet. Neredeyse Tüm VTS operatörleri, kılavuz kaptanlar mezunlarımızdan oluşuyor.

Gemi kiralama konusunda en önde gelen isimler bizim mezunlarımızdan oluşuyor.

Gemi İşletmeciliği denildiğinde ise bir durup düşünmek lazım. Bugün Okyanus aşırı gemi işletiliyorsa Türk sahipli gemilerde bunun en büyük sebebi tabii ki YDO dur. Tüm kurallara hakim ve ekibini doğru yöneten YDO mezunları sayesinde takacılıktan Cape size a giden yol aşılmıştır. Aksini kimse iddia edemez.

Gemi sahibi olan mekteplilerimizi listelemek ise yine çok uzun sürer. Bugün çok ciddi filoların sahipleri olan mekteplilerimiz var.

Mezunlarımız birçok yabancı işletme ve armatörlük firmasında hem kara kısmında hem de deniz tarafında görev almaktadır.

Kadın mezunlarımız erkek egemen bu branşta büyük başarı hikayeleri yazmakta sadece bayrak gezdirmekle kalmayıp, ülkemizin maalesef en ihtiyacı olan imajına inanılmaz katkı sağlamaktadır.

Tersane sahibi mezunlarımız var. Gemi inşaatından, gemi tamirine kadar birçok tesis mektepliler tarafından sahipli veya yöneticileri mekteplidir.

Klas kuruluşları nitelikli mühendis ve yönetici ihtiyaçlarını mezunlarımız ile tamamlamaktadır.

Gemi kurtarma, deniz temizliği, deniz inşaatında yine mektepliler vardır. Çünkü olmazsa olmazdır.

Deniz Sigortacılığı alanında sigorta şirketi yöneticiliği, brokerlik, underwriterlık, surveyorlük, adjusterlik nerede ise mekteplilerimizin tekelindedir.

Deniz hukukçusu olan ve sektöre imzalarını atmış birçok mezunumuz var.

Makine tamir firmaları, gemi tamir ve gemi inşa yan sanayi bizim mezunlarımızın yoğun olduğu alanlardır.

Denizcilik ile ilgili malzeme tedariği, boya ve ihtiyaç olan kimyasallar yine mezunlar tarafından ağırlıklı olarak sağlanmaktadır.

Karada ve yüzer santrallerde yine işletme ekibi bizim mezunlarımızdır. O ölçekteki makine ekipmanının işletmesini yapabilecek yetenekte mühendis bulmak gerçekten zordur ve bu ihtiyacı nerede ise bir tek mektepliler sağlayabilmektedir.

Birçok otelin teknik yönetimi bizim mezunlarımız tarafından yapılmaktadır.

Deniz Turizm alanında yine mezunlarımız ağırlıklarını koymaya başlamış. Başta eğitim kurumları olmak üzere deniz turizm yatırımlarına sahip olan mezunlarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Spor kulübü başkanımız bile bulunmaktadır.

Dün, bugün ve yarın denizcilik ile ilgili bir kural yazılması gerektiğinde, denizcilikte bir adım atılması gerektiğinde, bir uzman görüşü, ehil bir kişi gerektiğinde, işler sarpa sardığında mektepliler ilk akla gelmiştir ve gelecektir.

Yüz yılı aşkın bilgi birikimi olan bu camiayı birkaç cümle ile özetlemek tabii ki imkansız ama mütevazi olma durumu olmayan bir camianın üyesi olmaktan duyduğum gururu sadece belirtmek isterim.

Bu söylediklerim tabi ki hepimizin bildiği güzellemeler. Duymaktan haz aldığımız mensubu olmaktan gurur duyduğumuz camiamızın başarı hikayeleri ama eksiklerimiz yapılması gereken konular yok mu?

Mezunlar Derneğimiz aslına bakılırsa 42 yıllık denizcilik STK’ları arasında göz bebeği konumunda olan bir dernek olduğu kanaatindeyiz.

Biz ekip olarak kuruluşundan itibaren hiçbir çıkar gütmeden Yönetiminde bulunan Kaptan Namık Asena dan, Kaptan Baybora Yıldırım a kadar tüm emek veren başkanlar ve yönetim kurullarına nezdinizde en derin şükranlarımızı iletiriz.

Camiamızın iç çekişmelerden uzaklaşıp birlik olması gerekliliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreç içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim.

Yönetici seçmek gerçekten ciddi bir sorumluluktur. Öncelikle bugün burada olan camiasına sahip çıkan oy kullanmak için salonu dolduran sizlere ben en içten şükranlarımı sunmak isterim.

Bizim yönetim olarak her yönetim döneminde olduğu gibi ana tüzük çerçevesince Derneğimizin idare edilmesi başlıca hedefimiz olacaktır. Zaten tüzük içerisinde sizler seçim esnasında birçok yetkiyi Yönetim Kuruluna vermektesiniz. Ama özellikle yeni yönetimden beklentiniz olabileceğini düşündüğümüz birkaç konuda konsantre olarak Mezunlarımıza hizmet etmeyi hedeflemekteyiz.

Yönetimimize destek vererek bizlerin seçilmesi durumunda yeni dönemin camiamızı en iyi şekilde temsil ederek hayırlı bir dönem olmasını en içten dileklerimizle umut ediyoruz."

Vira Haber