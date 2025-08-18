Demirözü Göletinde Yetişen Alabalıklar Somon Oldu

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, "İlçede bulunan tesislerde yetiştirilen alabalıklar, somona dönüşerek Rusya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 105 tonluk bir ihracat gerçekleştirdik" dedi.

2023 yılında yavru alabalık olarak üretime başlayan balıklar, büyüyerek somon balığı haline geldi. Hasadı yapılan balıklar, ihracat için Trabzon Arsin’de bulunan işleme fabrikasına gönderildi.

