DÖDER'in Ulusal Denizkızı Kongresi'nin 21'ncisi Düzenleniyor

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) olarak geleneksel haline getirilen Ulusal Denizkızı Kongresi’nin bu sene 21.si gerçekleşecek. Kongre’ye denizcilik şirketlerinden belediyelere kadar 54 farklı şirket sponsor oldu.

Kongre’nin isim sponsorluğunu AQUA Shipping Chartering Agency oldu.



Sponsorlar isim sponsoru da dahil olmak üzere 8 kategoriye ayrıldı.



Ana Sponsorlar arasında ESKO Marine Trading Ltd Co, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), İmeak Deniz Ticaret Odası, Oras Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti., Beşiktaş Shipyard (Art Shipyard, Besiktas Shipping), Bureau Veritas Marine & Offshore ve Piri Reis Üniversitesi yer almaktadır.





Platin Sponsorlar arasında Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti., Transbosphor Denizcilik Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti., Origin Lojistik Taşımacılık Tic. Aş, Türk Loydu Vakfı, Memişoğlu Kurun Law Firm, Süvari Gemi Kiralama ve Acenteliği, YTÜ Teknopark, Seft Gemi İnşa Sanayi Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti, Xone Superyacht Group, Medkon Hat İşletmeciliği Denizcilik ve Ticaret Aş., Kalya Shipping Ltd. Co., Promoshop Tanıtım Tic. Ltd. Şti., Tuzla Belediyesi, Omur Marine Limited, Omni Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Ltd. Şti., Lloyd's Register Grup (Lloyd's Register), Denkar Gemi İnşa Aş., Karcı Lojistik Anonim Şirketi ve Gemak Şirketler Grubu yer almaktadır.



Altın Sponsorlar arasında BTMCo Aş, BTM Teknik Endüstriyel Deniz Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Platinum Marin Servis Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Jotun Group, Nippon Paint Marine Denizcilik Turkey, Er Denizcilik Sanayi Nakliyat Ve Ticaret AŞ, Yüzbaşıoğulları Turizm Taşımacılık Otomotiv İnşaat Gıda Maddeleri Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Marine Line, Türkiye Gemi İnşaa Sanayiciler Birliği, Med Marine Kılavuzluk ve Römorkor Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fatih SOLAR ve Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer almaktadır.

Gümüş Sponsorlar arasında Ares Shipyard Inc., Pasifik Denizcilik Grubu, Vela Gemi Acenteliği Anonim Şirketi, Piri Reis Kumanyacılık ve Den. Hiz. Dış. Tic. Ltd. Şti, Sanmar A.Ş., Boden Denizcilik A.Ş. / Borealis Denizcilik A.Ş., Mercan Denizcilik ve Gemi Adamları Eğitim Merkezi, Artı Denizcilik, Türk P ve I Sigorta AŞ., Arkas Lojistik AŞ. ve Turquoise Yacht Inc. yer almaktadır.





Bronz Sponsorlar arasında WeShips Denizcilik ve Ticaret Aş., Argemon Denizcilik Sörvey Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti., HKalkavan Denizcilik, Marport Liman İşletmeleri San ve Tic AŞ. ve Navtek Deniz Teknolojisi AŞ. yer almaktadır.

Destekçilerimiz arasında Keyparts Marine ve Vento Deniz İşletmeleri ve Tic.Ltd.Şti. yer almaktadır.

Medya Sponsorlarımız arasında ise Denizci Sözlük ve Türk Deniz Medya (Oras) yer almaktadır.

DÖDER, "Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi'ne sponsor olan tüm firmalara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.