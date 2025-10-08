Elazığ’da Amatör Balıkçı 32 Kiloluk Dev Sazan Yakaladı

Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Güzelyalı köyü mevkiinde 32 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Yakaladığı dev sazanı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı. Balık görenlerin büyük ilgisini çekti.

Vira Haber