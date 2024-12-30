Geride Kalan Bir Fotoğraftır Nazım Kalkavan Ailesinin Öyküsü

Nâzım Kalkavan ve oğlu Rıza Kalkavan.

Kaynak: Nuyan Kalkavan arşivi.

2016 yılında Nâzım Kalkavan’ın eşi ve aile dostumuz Nuyan Kalkavan’ı Suadiye’deki evinde ziyaret ettiğimde, kendisi ve oğlu Rıza Kalkavan’la uzun bir sohbet yapmıştık. Armatör Nâzım Kalkavan belgesini yakın yıllarda “Bu dünyadan bir Armatör Nazım Kalkavan geçti” başlığıyla yayınlamıştım. Nuyan Kalkavan ve kızı Billur Kalkavan da vefat etmiştir.

Bu çalışmamı ailenin son ferdi Rıza Kalkavan’ın 27 Aralık 2024 Cuma günü okuduğum vefat haberini de ekleyerek yayınlıyorum.

Rıza Kalkavan sessizlikler içinde bir İstanbul efendisi idi. Yaşamı boyunca annesi Nuyan Kalkavan ile Suadiye Tonozlu Sokak, 10 No.Dede Apartmanı’nın üst katındaki dairelerinde annesine destek olacak şekilde yaşadı ve çalıştığı herhangi bir işi bulunmuyordu.

“Kalkavan ailesi” dersek, Kalkavan soyadı taşıyan ailelerin çok yaygın ve farklı kollardan gelen aileler olduğunu da görmek gerekir. Nâzım kalkavan, babasından intikal eden armatörlük yaşamını bir süre sonra sonlandırmış çok renkli bir şahsiyettir.

Nazım Kalkavan’ın eşi Nuyan Kalkavan, Germiyanoğlu ailesinden geliyordu ve annesi Meymenet Germiyanoğlu- babası Celalettin Germiyanoğlu , erkek kardeşi Mimar Y. Müh. İsmail Germiyanoğlu’dur. İsmail Germiyanoğlu eşi Belis Germiyanoğlu ile 1970 sonrasındaki yıllarda California Beverly Hills’e yerleşmiştir ve halen orada yaşamaktadırlar.