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Osman Öndeş

Osman Öndeş

Gazeteci, Yazar
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Geride Kalan Bir Fotoğraftır Nazım Kalkavan Ailesinin Öyküsü

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Nâzım Kalkavan ve oğlu Rıza Kalkavan.

Kaynak: Nuyan Kalkavan arşivi.

 

2016 yılında Nâzım Kalkavan’ın eşi ve aile dostumuz Nuyan Kalkavan’ı Suadiye’deki evinde ziyaret ettiğimde, kendisi ve oğlu Rıza Kalkavan’la uzun bir sohbet yapmıştık. Armatör Nâzım  Kalkavan belgesini  yakın yıllarda  “Bu dünyadan bir Armatör Nazım Kalkavan geçti” başlığıyla yayınlamıştım. Nuyan Kalkavan ve kızı Billur Kalkavan da vefat etmiştir.

Bu çalışmamı ailenin  son ferdi Rıza Kalkavan’ın  27 Aralık 2024 Cuma günü okuduğum vefat haberini de ekleyerek yayınlıyorum.

Rıza Kalkavan  sessizlikler içinde bir İstanbul efendisi idi. Yaşamı boyunca annesi Nuyan Kalkavan ile  Suadiye Tonozlu  Sokak, 10 No.Dede Apartmanı’nın üst katındaki dairelerinde  annesine destek olacak şekilde yaşadı  ve çalıştığı herhangi bir işi bulunmuyordu.

“Kalkavan ailesi” dersek, Kalkavan soyadı taşıyan ailelerin çok yaygın ve farklı kollardan gelen aileler olduğunu da görmek gerekir. Nâzım kalkavan, babasından intikal eden armatörlük yaşamını  bir  süre sonra sonlandırmış çok renkli  bir şahsiyettir.

 

Nazım Kalkavan’ın eşi Nuyan Kalkavan, Germiyanoğlu ailesinden geliyordu ve annesi Meymenet Germiyanoğlu- babası  Celalettin Germiyanoğlu , erkek kardeşi Mimar Y. Müh. İsmail Germiyanoğlu’dur. İsmail Germiyanoğlu  eşi Belis Germiyanoğlu ile  1970 sonrasındaki yıllarda  California Beverly Hills’e yerleşmiştir ve halen orada yaşamaktadırlar.

 