Hollanda Bandıralı 2 Bin 110 Yolcu 784 Mürettebatlı Kruvaziyer Gemisi Alanya'ya Ulaştı

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saatlerinde Hollanda bandıralı ‘Oosterdam' isimli kruvaziyer gemisi Alanya limanına ulaştı. 2 bin 110 yolcu ve 784 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 06:30'da Limassol'dan gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Marmaris'e gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

