Hollanda Bandıralı 2 Bin 110 Yolcu 784 Mürettebatlı Kruvaziyer Gemisi Alanya'ya Ulaştı
Antalya'nın Alanya ilçesine, Hollanda bandıralı Oosterdam isimli kruvaziyer yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı.
Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saatlerinde Hollanda bandıralı ‘Oosterdam' isimli kruvaziyer gemisi Alanya limanına ulaştı. 2 bin 110 yolcu ve 784 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 06:30'da Limassol'dan gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Marmaris'e gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.
