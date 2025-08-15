Qterminals Antalya, Lüks Kruvaziyer Gemisi MV Allura’yı İlk Kez Ağırladı

Marshall Islands bayraklı ve Oceania Cruises Inc. operatörlüğünde hizmet veren gemi, Rodos Limanı’ndan yola çıkıp QTerminals Antalya Limanı’na demir attı.

Marshall Islands bayraklı, 67.901 groston büyüklüğe sahip MV Allura, Rodos Limanı’ndan yola çıkıp 1.176 yolcu ve 784 mürettebat ile Antalya’yı ziyaret eti. Lüks kruvaziyer gemisiyle gelen çoğu ABD, Birleşik Krallık ve Kanada vatandaşlı yolcular, Perge, Aspendos, Termessos, Nekropol, Yukarı Düden Şelalesi ve Kaleiçi’ni ziyaret ederek Antalya’nın tarihi ve doğal mirasıyla buluştular.

Yolcular Antalya’nın doğal güzellikleriyle tanıştılar

Ziyaret kapsamında yolcular Antalya’nın tarihi dokusunu, doğal güzellikleri ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldular. Yolcular Antalya’nın eşsiz atmosferinde unutamayacakları bir gün geçirdikten sonra MV Allura, Antalya’daki programını tamamlayarak akşam saatlerinde Bodrum’a doğru yola çıktı.

QTerminals Antalya, 2025 yılı boyunca devam edecek kruvaziyer seferleri ile hem turizme hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Vira Haber