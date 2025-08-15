Karasulu Balıkçılar, Av Sezonunu Açamadı

Erken sezon açılışı bu yıl ilk kez uygulanmasına rağmen balıkçılar, 1 Eylül'ü beklemeye koyuldu.

Daha önce sadece olta ve çapari ile avlanmasına izin verilen palamutların, 15 Ağustos itibarıyla uzatma ağları ile avcılığı serbest bırakıldı. 12 metre altı teknelerin bu yıl ilk kez 15 Ağustos'ta denize açılmasına izin verilmesine rağmen Karasu'da bulunan bölge balıkçıları, Karadeniz'in dalgalı olması ve rüzgarlı hava sebebiyle sezonu açamadı. Hazırlıklarını yapan tekne sahipleri Sakarya Nehri'nde demirleyerek 1 Eylül gününü beklemeye başladı.

Karasu bölge balıkçılarından Seyit Sezer, "Çocukluğumuzdan beri balıkçılık yapıyoruz. Ayın 15'i olmasına rağmen fırtına dolayısıyla tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri'nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor" dedi.



