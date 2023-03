İMEAK DTO Şubelerinin Deprem Seferberliği

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi, ülkemizi derinden etkiledi. Türkiye, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmak üzere seferber oldu. Denizcilik sektörü dayanışma içinde kenetlenirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez ve Şubeleri de yardımların organize edilmesini sağladı. DTO Şube Başkanları “Asrın Felaketi” ile ilgili görüşlerini ve yapılan yardımlara dair bilgileri Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

DTO ALİAĞA ŞUBE BAŞKANI ADEM ŞİMŞEK: “DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ TÜM GÜCÜYLE YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR”

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonucu maalesef ülkemiz ve milletimiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada asrın felaketi olarak kabul edilen bu felakette binlerce canımızı maalesef yitirdik. Bugün resmi kayıtlara göre 42 bine yakın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu depremler bizlere bir kez daha gösterdi ki mevzuatlara uyulması ve daha fazla önlem alınması gerektiği ortada ve son derece önem arz etmektedir.

Yaşanan bu felaket nedeni ile deprem bölgesinde ilk gün acil ihtiyaçlarını karşılanması noktasında yardım çalışmalarına başladık. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Aliağa Bölgesi Liman Başkanlığı işbirliğinde Aliağa esnafından satın aldığımız acil yardım malzemelerini Çeşme Limanı’ndan kalkan Ulusoy 5 Ro-Ro gemisi ile İskenderun Limanı’na gönderimini sağladık. İskenderun Şubemizce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak biçimde malzemeler teslim alındı. Bu süreçte şubemiz üyelerinin de ciddi yardımları deprem bölgesine ulaştı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi MED Group firmalarından Medbulk Denizcilik & Medtanker Denizcilik tarafından mazot yüklü 28 tanker deprem bölgesinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere AFAD’a bağışlandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Ditaş Firması’ndan AFAD ile organize olarak 15 kişilik ekip Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bununla beraber Aliağa Habaş Limanı’ndan ihtiyaç malzemeleri gemiye yüklenerek İskenderun’a deniz yoluyla ulaştırıldı. Deprem bölgesine Valiliğimiz koordinasyonunda toplanan yardımlar bölgemizdeki tren istasyonunda yüklenerek afet bölgesine yollanmıştır. Üyelerimiz hem nakdi yardım, hem ihtiyaç malzemelerinin tedariki, hem de bölgeye ulaştırılması adına çok değerli destekler verdiler. Bizlerde üyelerimizin bilgi ve koordinasyon ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladık. Bunun dışında İzmir Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen İzmir’deki tüm odaların katılım sağladığı “İzmir Tek Yürek Yardım Kampanyası” ile de nakdi ve ayni bağış toplanmasına katkı sağladık.

Aliağa’ya gelen depremzede vatandaşlarımız için de kaymakamlık, belediyemiz ve diğer STK’lar ile yoğun bir şekilde yapılan ortak koordinasyon toplantılarına katılarak barınma, yaşama ve diğer tüm ihtiyaçlarla ilgili maddi ve manevi desteğimizi de yıl boyunca sürdüreceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine başlatılan kalıcı konut yapma kampanyasına da Odamız olarak katılım sağlayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışıyor. Bizlerde hem odamız adına hem de şahsi olarak vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyor, gerekli tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Tekrar Milletimizin başı sağ olsun.

DTO ANTALYA ŞUBE BAŞKANI AHMET ÇETİN: “KALBİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR”

Kahramanmaraş’ın merkezinden tüm ülkenin kalbine yayılan derin bir iç sızısı oldu yaşadığımız deprem felaketi... Gaziantep’ten Hatay’a, Malatya’dan Adıyaman’a güney ve doğu illerimizde geniş bir alanı etkileyen sarsıntı ile hepimiz bir kez daha bu acı gerçek ile yüzleşmek zorunda kaldık. 6 Şubat 2023 sabahı gün ağarıp bölgeden ayrıntılı haberler gelmeye başladığında tarihin en büyük yıkımlarından biri ile karşı karşıya olduğumuzu öğrendik. Enkazların altında kalan ve başında bekleyen insanlarımızla zaman durdu adeta, nefesimizi tutup güzel haberler bekledik, her kurtuluş haberine gözyaşları ile sevindik, her kayba kendi canımızmış gibi üzüldük.

İMEAK DTO İskenderun Şubemizle kurduğumuz iletişimde arkadaşlarımız ve ailelerinden can kaybının olmadığını öğrenmek içimize su serpti. Felaketin bilançosu her geçen gün büyüyor, yitirdiğimiz her canın ayrı bir hikayesi ve ailesi var, bunu biliyor ve acısını derinden hissediyoruz. İMEAK DTO Antalya Şubesi Başkanı olarak, kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerimi bir kez daha yineliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgedeki korkunç yıkımdan kurtulan vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçları için ilk günden itibaren İMEAK DTO Merkezimiz ile koordineli bir şekilde yaralarımızı sarmak için harekete geçtik. İMEAK DTO Antalya Şubesi olarak biz de yapabileceklerimiz konusunda Yönetim Kurulumuz ile toplantılar gerçekleştirdik ve imkanlarımız doğrultusunda depremzedelerimizin yanında olmaya çalıştık.

QTerminals Antalya’nın da değerli katkılarıyla depremzedelerimizin yaralarını sarmak için başta gıda, taze sebze, ısınma, sağlık ve hijyen ürünleri olmak üzere yaklaşık 120 ton yardım malzemesi hazırladık. DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Varol Çakır'a ait Limitless adlı yardım gemisine özenle yerleştirdiğimiz malzemeler, aralarında Merkez Meclis üyemiz Hayrettin Özkan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Piro'nun da yer aldığı 12 görevli ve 6 gönüllü aşçıdan oluşan ekip ile yola çıktı. Deprem Yardım Gemimiz, Antalya Limanı’ndan hareket ettikten 36 saat sonra Hatay - Arsuz’daki Madenli Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hatay Deniz Otobüsleri İskelesi'ne (HADO) bağlanarak depremzede vatandaşlarımıza seri bir şekilde yardım dağıtımına başladı. Gemimizde hazırlanan yemekler, yardım dernekleri ile koordineli şekilde bölge köylerine günde 3 öğün 1000 kişilik olacak şekilde verildi.

Bu kötü günleri hep birlikte aşacağımıza olan inancım sonsuz. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun verdiği güç ile depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarına merhem olmak için her zaman sahada ve yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Depremin acısını kalbinde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını can-ı gönülden diliyorum.

DTO BODRUM ŞUBE BAŞKANI ORHAN DİNÇ: “BİZLER YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

6 Şubat 2023 tarihinde Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde gece ve öğlen sularında başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Malatya, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ toplamda 11 ilimizi etkileyen deprem her ne kadar kilometrelerce uzağımızda olsa da 6 Şubat sabahında bizlerin hayatında da yeni bir dönemin başlangıcına vesile oldu. Türkiye bu iki büyük deprem felaketinin yaralarını şimdilerde sarmaya çalışıyor. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem şu anda güncel sayısı ile 42 bin insanımızı toprağa gömdü. Yaklaşık 100 bin insanımız da yaralandı. Gerek sağlam ayakta duran hastanelerde, gerekse sahra hastanelerinde tedavi görmekteler. Tüm ülkenin tek yürek olduğu bu felakette bizler İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak yine İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın öncülüğünde bölgesel olarak, sahaya gerekli yardımları sağladık. 11 ilimizdeki can ve mal kaybına sebebiyet veren deprem felaketi için buradan da orada yaşayan halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına da Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Depremin hemen ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak 35,70 ton içme suyu, 5,5 KW jeneratör – 4 adet, 100 adet nevresim, 100 adet yastık, 50 adet yorgan, 149 L süt, 52 paket bebek bezi, 21 adet mont, 1 koli yanık kremi, 1 koli göz damlası, 1 koli kafa lambası, 1 koli eldiven gönderdik. Toplamda da İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak; 23 TIR yardım malzemesi, 10 adet konteyner, 490 adet seyyar WC, 29 adet jeneratör, 4.500 adet elektrikli ısıtıcı – soba, 1.500 adet taşınabilir şarj cihazı (powerbank), 87.140 litre pet şişe içme suyu, 1.300 adet uyku tulumu, 2.453 adet battaniye – yorgan, 7.832 adet yetişkin giyim, 5.460 adet bebek – çocuk giyim, 412 paket çocuk bezi, 44.755 kg / 21.267 koli gıda, 3.368 koli / 5.123 kg temizlik – hijyen ürünü deprem bölgelerine gönderildi.

Son dönemlere de bakıldığında gerek salgın hastalıklar olsun, gerek seller, yangınlar olsun şu anda da deprem ile artık sınandığımız bir dönemdeyiz. Her zaman dile getirdiğim bir şey var; Biz doğaya ne veriyorsak, doğadan onu alıyoruz. Yani insanlık olarak yasadığımız, nefes aldığımız dünyaya kötü davranıyoruz. Atıklarımızı saçıyoruz, karayı kirletiyoruz, karayı kirletmekle kalmayıp karadan kaynaklı denizleri kirletiyoruz. Doğaya saçtığımız çöpler yaz aylarında özellikle bizim bölgelerde yangınlara sebebiyet veriyor. Ormanlarımız yok olurken, her gün biraz daha nefesimiz azalıyor. Ormanlar yok oldukça kışın yağan yağmur toprağın saf halinde erozyona sebep oluyor. Toprak kayması ile beraber yine denizlerimiz kirleniyor. Bu doğal ekolojik denge artık bozulmuş durumda. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu kabul etmeyip, zemin etüdü yapmadan çarpık, uygunsuz, yüksek katlı zaman zaman da yasak yapılaşmalar yapıyoruz. Bu da maalesef ki mezarımız oluyor. Depremin bilançosu sayıda rakamların ifade ettiği kadar söylenmesi kolay değil. Bizler her telaffuz ettiğimizde her gün biraz daha canımızdan can gidiyor. Tarihin en büyük yıkımlarından biri olan bu felaket ile İskenderun Şubemiz ile her daim iletişim halinde olduk. Üçüncü günde yardım tırımız personelimiz ile bölgeye ulaştı.

Dayanışma ve yardımlaşma ile iyileşeceğimiz bugünlerde birbirimize kenetlenmeliyiz. Yıkım büyük, felaket büyük, kayıp büyük, Bizler yaralarımızı birlikte saracağız. Bu mavi denizde güneşin bizlere yol göstermesi umuduyla, Pruvanız neta, rüzgarınız bol olsun.

DTO FETHİYE ŞUBE BAŞKANI İLKAY TUGAY: “ÇOCUKLARIMIZA DENİZİN MAVİSİ İLE UMUT OLMAYI ARZU EDİYORUZ”

Bölgemiz STK’ları ile kaymakamlığımız öncülüğünde diğer yardım tırları ile birlikte içme suları deprem bölgemize depremin ikinci günü en hızlı şekilde ulaştırıldı. Yine şubemiz tarafından barınma amaçlı 2 adet konteyner gönderdik. Kaymakamlığımız koordinesinde yardım çalışmalarımız devam etmektedir.

Yaraları sarmak da zor, iyileşirken hayata tutunmak da… Tek çıkış noktamız bir nebze de olsa gülümseyen çocuklarımıza güvenli bir gelecek hazırlamak için göstereceğimiz çabalar oluyor. Bölgemizde ağırladığımız depremzede çocuklarımıza denizimizin mavisi ile umut olmayı arzu ediyoruz. Şubemiz üyelerinin destekleri için ayrıca çok teşekkür ederim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

DTO İZMİR ŞUBE BAŞKANI YUSUF ÖZTÜRK: “DENİZYOLUNDAN İNSANİ BİR KORİDOR KURMAK İÇİN ÇABALADIK”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce vatandaşımızın yaralanmasına, milyonlarca insanımızın evsiz kalmasına yol açan deprem felaketi ulus olarak hepimizi yasa boğdu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Depremin şiddeti ve etkilediği bölgenin genişliği, zorlu kış şartları, bunun yanı sıra yapıların niteliği ve yerleşim alanlarının uygun zeminde olmaması, maalesef depremin sonuçlarının çok ağır olmasına yol açmıştır.

En zor şartlarda bir canı daha kurtarmak için fedakârca çalışan arama kurtarma, tıbbi ve insani yardım müdahalelerinde bulunan devlet kurumlarımıza, AFAD’a, Kızılay’a, güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, resmi ve sivil kuruluşların çalışanlarına, gönüllülerimize, dünyanın dört bir yanından gelen yardım ekiplerine; deprem sonrası bölgeye yardım elini uzatan tüm kuruluşlara ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesindeki insanların acil ihtiyaçlarının temininin devamı, bölgenin yeniden imarı, kalıcı konutların inşası, başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedelere kol kanat gerilmesi için dayanışmanın devam etmesi gerekmektedir. Bu zor günleri birlikte ve toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz. Bilim insanlarının görüş ve uyarıları doğrultusunda alınacak yapısal önlemler ve kararlarla doğal afetlerin bir felaket boyutuna ulaşmadan kontrol altına alınması en büyük dileğimizdir. Dileriz ki bu felaket son olur, Allah ülkemize bir daha böyle bir felaketi yaşatmaz.

Depremin ilk saatlerinden itibaren, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın talimatlarıyla deprem bölgesine denizyolundan insani bir koridor kurmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin topladığı yardımları bölgeye götürmek üzere Şubemizin yardımlarıyla depremin ilk günü olan 6 Şubat’ta Aliağa’dan kalkan kuru yük gemisi, İskenderun Limanı’na 5 TIR ve 5 kamyondan oluşan malzemeyi ulaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Ulusoy Denizcilik A.Ş. koordinasyonunda, Ulusoy-5 Ro-Ro Gemisi’ne deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemesi yüklenmesine, Şubemiz tarafından destek verildi. Ulusoy-5 Gemisi, 7 Şubat 2023 gecesi 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İskenderun Limanı’na doğru yola çıktı.

Ulusoy-5 Gemisi, aynı koordinasyon ile 12 Şubat 2023 tarihinde Çeşme Ulusoy Limanı’ndan İskenderun Limanı’na hareket etti. Ro-Ro gemisine 23 TIR, 5 ekskavatör, 5 kamyon, 4 dorse, 4 tanker, 2 motor karavan ve ev eşyalarının yanı sıra; 43 ton, 296 koli, 50 kg gıda, ilaç, hijyen, 1 tırın 4’te biri kadar bebek malzemesi, 29 ton, 85 palet, 53 koli su, 7 ton, 10 adet battaniye, 8 ton, 500 koli, 4 çuval giyim malzemesi, 39 ton odun, 1 ton soba, 385 soba, 61 ısıtıcı, 66 ton kömür, 28 konteyner, 8 adet WC-banyo konteyner, 50 adet masa-sandalye, 4 adet yaşam konteyneri yüklendi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubemiz tarafından temin edilen altı adet taşınabilir banyo tuvalet, 240 adet taşınabilir portatif tuvalet, birer palet sıvı sabun ve duş jeli ile 4 bin 600 adet tıbbi maske, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, 11 Şubat tarihinde Ulusoy-5 Ro-Ro Gemisi'ne yüklenerek, bölgeye ulaştırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğümüz talepleri doğrultusunda, afet bölgesinde sert hava koşullarında görev yapan emniyet güçlerimize, şubemiz tarafından kıyafet desteği sağlandı.

İzmir’de şubemizin de yer aldığı TOBB’a bağlı oda ve borsaların, organize sanayi bölgelerinin ve iş dünyası kuruluşlarının ortaklaşa başlattığı “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası kapsamında 685 binin üzerinde aynı yardım malzemesi ile 41 milyon 707 bin TL’lik nakdi bağış ile depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler hızlıca temin edilerek, deprem bölgesine düzenli olarak nakledildi.

KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ BAŞKANI OĞUZ ÜNLÜER: “DUALARIMIZ DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM VATANDAŞLARIMIZLA”

6 Şubat 2023 tarihinde “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremleri ve ardından Hatay’da gerçekleşen depremi derin bir üzüntü ile öğrendik.

İlk günden beri dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımız ve onlar için mücadele eden ekiplerimizleydi. Acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bölge halkının yaralarını sarmak için ilk günden itibaren İMEAK DTO Merkezimiz ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem haberinin hemen sonrasında oluşturduğumuz Yardım Toplama Merkezi’nde, Odamızın imkanlarıyla temin ettiğimiz yardım malzemelerini ve üyelerimizden gelen malzemeleri topladık. Yardım merkezinde toplanan yaklaşık 30 bin temizlik ve hijyen malzemesi, yaklaşık 17.500 adet gıda malzemesi, 200 battaniye, 5 jeneratör, 9 su deposu, 32.000 adet tabak/bardak/kase, 150 adet kazma/kürek/balyoz, 50 adet yatak, 1 ton kuru baklagil, 6.000 adet kıyafet/çamaşır/çorap ve yaklaşık 5.000 paket sudan oluşan yardım malzemesini 3 TIR ile felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan İskenderun’a gönderdik. Bu yardımlara ilave olarak Üyelerimiz AFAD ve Kızılay’a toplamda 1 milyon TL’lik nakdi yardımda bulunmuştur.

Milletimizle el ele bu felaketi de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Depremlerden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın.

DTO KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI VEDAT DOĞUSEL: “DEPREMİN ACISINI EN İYİ BİZ BİLİRİZ; BU YÜZDEN SEFERBER OLDUK”

6 Şubat, Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olarak tarihe geçti. “Büyük Felaket” olarak tanımladığımız gün, önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, bundan 9 saat sonra ise yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetindeki depremlerle sarsıldık. Bu iki deprem de Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimiz etkiledi. Bu illerimizde çok büyük yıkımlar oldu. Tabii ki, en acısı kayıplarımızdı. Yazıya son şeklini verdiğimiz 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle resmi rakamlara göre 41 bin 20 vatandaşımız hayata gözlerini yummuştu. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyoruz.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak, 17 Ağustos 1999’da asrın felaketini yaşamış, bu sebeple de depremin acısını en iyi bilen kentlerden birinin temsilcisiyiz. Bu sebeple bizleri 24 yıl öncesine götürdü. Acılarımızla, kaybettiklerimizle, hatıralarımızla bir kez daha yüzleştik. “Deprem değil binalar öldürür” düşüncesinde olan bizler, 17 Ağustos’tan bugüne depremle mücadelede istenilen seviyeye gelememiş olmamızdan da derin hüznü yaşadık. Öte yandan şunu da gördük: İki deprem de şiddeti bakımından bu toprakların en yıkıcı afetlerindendi. Bu sebepledir ki, ortaya çıkan tablo, bizlerin yaşadığı 17 Ağustos Depremi’ni dahi geride bıraktı.

Kuşkusuz ki bu depremlerin ardından devletimizin tüm kurumlarının, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının önceliği önce enkaz altında kalan canlarımız, sonra da karakışta deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız oldu. Bir yandan enkaz çalışmaları sürerken, diğer yandan da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferberliğe imza atıldı. Çadırdan battaniyeye, elektrikli sobadan suya, giyecekten içeceğe kadar o bölgelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye, hatta dünya seferber oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak biz de Merkez Odamızın öncülüğünde büyük Felaketin hemen ardından neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile ilgili devletimizin deprem bölgesindeki temsilcileri ile temasa geçtik. Üyelerimize yaptığımız çağrının ardından ise tırlarımızı deprem bölgemizle buluşturduk.

Merkez Odamızın koordinasyonu ile Kocaeli Şubesi olarak deprem bölgesine farklı günlerde olmak üzere 3 ayrı TIR gönderdik. İlk olarak 8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş’a yolladığımız TIR’da; bin 386 adet yarım litre su, 896 adet 1,5 litre su, 432 adet 5 litre su yer aldı. 10 Şubat Cuma günü İskenderun’a yolladığımız tırda 642 adet gıda kolisi, 110 koli çocuk bezi, 194 koli duru sabun, 165 koli ıslak mendil, 456 koli sıvı sabun yer aldı. 15 Şubat Çarşamba günü Osmaniye’ye yolladığımız tırda ise 200 adet gıda kolisi, 2 adet hasta taşıma sandalyesi, 2 adet hasta sedyesi, 1000 adet bulgu poşeti, 20 adet 3’lü priz, 20 adet 4’lü priz, 10 adet bebek maması, bir paket bisküvi, bir koli ıslak mendil, 20 paket bebek bezi, 2 paket temizlik malzemesi, 10 adet ısıtıcı, 10 adet çadır, 82 koli çocuk bezi, 200 koli hijyen seti yer aldı.

Elbette ki, deprem bölgesi için yaptığımız yardımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizde kurduğumuz bir ekip, Merkez Odamızın önderliğinde bölgedeki ihtiyaçlarla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İMEAK Deniz Ticaret Odamız, tüm şubelerimiz ve üyelerimizin katılımı ile yardımlarımız devam edecek. Bundan sonra da oradan gelen her sese kulak vereceğiz, hangi ihtiyaç varsa seferber olacağız, depremi yaşayan illeri hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bir daha bu acıları yaşamamız dileğiyle…

DTO MARMARİS ŞUBE BAŞKANI HALİL BAĞLI: “İLÇEMİZE BEŞ BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZ GELDİ”

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ve sayısı belirsiz artçı deprem 10 ilde etkili olmuştur. Asrın felaketi olarak belirlenen bu depremde maalesef binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüz bini aşkın vatandaşımız yaralanmış, maddi ve manevi zarara uğramıştır. Bizleri derinden etkileyen bu felakette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum.

Yaşanan deprem sonrasında tüm halkın ortaya koyduğu çaba ve dayanışma bu felaket karşısında birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğimizi göstermiştir. Bizde elimizdeki imkanlar doğrultusunda, şube yönetimi ile birlikte deprem bölgelerindeki depremzedeler için yardımlarımızı ulaştırdık. Deprem bölgesinden ilçemize yaklaşık beş bine yakın vatandaşımız geldi.

Bölgemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olarak ortaklaşa deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza, konaklama, gıda, giysi ve ihtiyaçları olan tüm imkanlarımızı seferber ederek karşıladık. Mağdur olan vatandaşlarımızın bu üzücü felaketten biraz olsun yaralarını hafifletmek için çabalamaktayız ve buna devam etmekteyiz. Her zaman onların yanlarındayız.

