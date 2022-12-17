İMEAK DTO’nun 1. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Yapıldı

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, TÜRDEF Yönetim kurulu başkanı Arif Bostan, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İMEAK DTO yönetim kurulu üyeleri ve Şube başkanları katıldı.

Tamer Kıran toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2022-2026 döneminin ilk Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısını yaptıklarını belirterek, toplantıya katılan genel müdürlere teşekkür etti.

Küresel ekonomide belirsizlikler, yavaşlama ve yüksek enflasyon eğilimi, ülkeler arası ilişkilerdeki huzursuzluklar ve komşularımız Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz etkilerine dikkat çeken Tamer Kıran, “Hakikaten önümüzde zorlu bir dönem var. Yine dünyanın önde gelen gündem maddelerinden İklim Krizi sorunu ve bu soruna yönelik alınan tedbirler, sektörümüzde köklü değişikliklere neden olacak önemli yaptırımları içeriyor. Sonuç itibarıyla tüm bu konuları dikkatle takip edip, ayrıntıları kaçırmadan sağlıklı analizlerle doğru fikirler üretmemiz gerekiyor” dedi.

Bu zorlu dönemin Meclisin ve Meslek Komitelerinin el ele vererek, iş birliği ve etkin bir çalışmayla aşılabileceğini ifade eden Tamer Kıran, sorunlar karşısında şikayetçi olmanın yerine çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmanın, hep birlikte denizcilik sektörünü her alanda daha ileriye taşımanın en önemli hedef olması gerektiğini söyledi.

Müşterek Meslek Komite toplantılarının yılda 2 kez yapıldığını hatırlatan Tamer Kıran, “Deniz Ticaret Odamız çatısı altında 48 Meslek Komitesi faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla her birinin kendine özgü sorunları, konuları oluyor. Bir araya geldiğimizde tartışıyor çözüm konusunda çalışmalar yapıyoruz. Meslek komiteleri bu sorunları tespit edip çözümleriyle beraber bizlere yol gösteren en önemli organımız. Bu anlamda Meslek Komitelerinin işin mutfağı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Sorunların çözümü noktasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iyi iş birliği içinde olmanın önemini vurgulayan Tamer Kıran, “Bugün de bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda göreve geldiğimizden beri bize sürekli destek olan Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Bakan Yardımcımız Sayın Selim Dursun’a teşekkürlerimi bir kez daha arz ediyorum. Kendilerinin direktifleriyle ekipleri sürekli olarak bizimle temas halinde vebu şekilde birer birer sorunların çözümü yolunda ilerlemeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Tamer Kıran, yeni dönemin ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıda daha sonra, Müşterek Meslek Komite Başkanları ve Üyeleri söz alarak sektörel sorunlarını dile getirdi, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar üyelere yanıt verdi.

Vira Haber