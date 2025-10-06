Kaptanzâde Yekta Kaptan

Mazide kalmış yüzlerce Türk armatörünün öykülerini araştırırken, günümüzde bu ailelerin devamı olan torunlarına, akrabalarına ulaşmayı da başardım. Yıllarca biriken deneyimlerim bana birçok ailede elan muhafaza edilen birçok değerli evrak, sicil kaydı ve fotoğraflar gibi kaybolmaması gereken belgelerin, çoktandır Türkiye’de olmayan ve kıymeti de takdir edilmeyen Türk Deniz Ticareti Müzesi’ne kazandırılması yerine, kaybolmaya mahkum olduklarını gösterdi.. Üzülürüm..

Kaptanzâde Kaptan Yekta için de böyledir. Bu çalışmamda yeralan bazı kişisel belgeler ve fotoğraflar sadece benim ısrarlı çalışmalarım sonucu ulaşabildiğim torunu Mehmet Aktengiz’in lutfettiği belgelerin pdf olarak kopyalarıdır. Kendisine birkez daha teşekkür ederim.

Kaptanzâde (Kapudanzâde) ailesi Ahıskalı’dır. Ahıska’dan göç ederek Ordu’ya ve daha sonra İstanbul’da Rumelihisarı semtine yerleşmişlerdir. Kaptan Yekta Bey’in eşi Fatma Fehime Hanımdır. Remzi, Rasim ve Sezai adlarını verdikleri üç erkek evlatları olmuştur. Soyadı Kanunu’nun ilanından sonra aile “Aktengiz” soyadını almıştır. Torunu Mehmet Aktengiz’dir.

Kaptanzâde Kaptan Yekta Bey’in eşi Fatma Fahime Aktengiz ve küçük oğlu Sezai Kadir Aktengiz, Kaynak: Kaptan Yekta Bey’in Torunu Mehmet Aktengiz arşivi.

Kaptanzâde Sezai, Mete ailesinden Engin Mete’nin ablasıyla evlenmiştir.

Birzamanlar S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Müdürü olan Engin Mete, Kaptanzâde Yekta Bey’in üç gemisinin de kısa aralıklarla batmasından sonra, armatörlükten çekildiğini belirterek şöyle demişti; “Perşembe Pazarı’nda bir tornacı atölyesi açtı. Orada daha ziyade gemilere çalışırlardı. Küçük oğlu Sezai de iyi bir tornacı olarak yanında çalışmıştır.”