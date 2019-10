Majesty Yachts’ın en yenisi

Gulf Craft Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hüseyin Alshaali, Monaco Yacht Show - 2019'da, ilk gövdenin resmi olarak yapım aşamasında olduğunu ve Mart 2020'ye kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Lüks motoryat üreticisi Majesty Yachts - Superyacht Koleksiyonu'na yeni 37 metrelik Tri deck Majesty 120'yi sunmaktan mutluluk duyuyor.

Monaco Yacht Show 2019 da Majesty 140 teknesinde düzenlenen basın toplantısında ilan edilen Majesty 120 ilk gövdesinin resmi olarak yapım aşamasında olduğu belirtildi. Tamamlanma tarihi mart 2020 için planlanıyor.

Monaco port Hercules'teki Majesty Yacht basın toplantısında Yat medya ve endüstri yeniliklerinden bahseden Mr. Alshaali, Avrupa ve Amerika pazarlarına en uygun olan yenilikçi Majesty süperyat modelini sundu.

Majesty 120 ile motorlar ve jeneratörler dışındaki her şey elektrikle besleniyor - fin stabilizer dan baş kıç pervanelere ve dümene, balkonlardan pasarella ya kadar, teknedeki tüm servislerde herhangi bir hidrolik kullanımına gerek kalmıyor.

“Teknede daha fazla verimlilik ve daha fazla konfor için talepleri karşılıyan Majesty 120, yalnızca bu talepleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki yeni Majesty Yachts dönemini temsil ediyor. Diğer modellerin kalitesine ve yenilikçi tasarımına dayanan yeni model, tersanenin amiral gemisi olarak markasının en iyisini temsil ediyor ”.

37 metre (120’) boyu 8,10 mt (26 ’) eni ve 2.00 metre (7’) derinliği ile Majesty 120, GRP ve karbon fiber gibi gelişmiş kompozitler kullanılarak inşa edilmiştir. Gulf Craft’ın bünyesindeki tasarım stüdyosu Gemi inşa ve dış tasarımından sorumluyken, İtalyan Cristiano Gatto Tasarım Ekibi stüdyosu da iç tasarımını üstlendi. Agresif çizgileri ile güçlü bir profil sergileyen Majesty 120'i, gövdeyi kaplayan büyük pencereleriyle tasarımını tamamlıyor. Yoğun cam kullanımı, dekoratif cam korkuluk tasarımı ile dış mekanlara eşsiz bir bağlantı kurarak maksimum görüş imkanı sunuyor.

Teknede, yaratıcı bir asimetrik düzende beş geniş kamarada 10 kişiye kadar ağırlayabiliyor. Ayrıca yatta toplam yedi crew barındırabiliyor. Teknedeki göze çarpan özellikler arasında yeni Majesty 120, güneşlenme terasında bulunan jakuzinin yanı sıra hybrid beach club bulunuyor. Yenilikçi tasarım ve mühendisliğe bir başka örnek olan, beach club , su üzerinde maksimum eğlence sağlamak için eşsiz bir depolama alanına dönüştürülebiliyor. Tekne sahibine maksimum esneklik sunan VIP eğlence alanı zekice alt güvertedeki geniş bir Lounge a dönüştürülebiliyor.

Yat Sahiplerine daha fazla kullanım alanı sunan bir yatın tasarım ve yapımına adanmış olan Majesty Yacht ekibi, en üst düzeyde alan optimizasyonu sağlamak için aylarca zorlu Ar-Ge çalışmaları üstlendi. Sonuç olarak, yeni Majesty 120, sınıfındaki diğer yatlara göre % 30 daha büyük açık hava eğlence alanlarına sahip bir tekne olarak karşımıza çıkıyor.

ÇAĞDAŞ İÇ TASARIM

Uluslararası zevkleri karşılamak için minimalist bir tasarım ile çalışan tasarımcı Cristiano GATTO, modern ve çağdaş bir iç tasarım yarattı. Majesty 175 ve Majesty 140 gibi projelerde tersane ile işbirliği yapan Gatto, “Majesty 120, Majesty Yachts ile yine verimli bir işbirliğinin sonucudur. Bu işbirliğinin gerçek bir kanıtı olan Majesty 140, 30-50m'de Cannes Yachting Festival 2019'daki World Yacht Thropy 18 de en İyi yerleşim ve planlama ve en iyi iç tasarım ödülünü aldı.

ELEKTRİK DEVRİMİ

Majesteleri 120, yalnızca Majesty Yachts için değil, tüm lüks yat endüstrisi için bir devrimi temsil ediyor. Tamamen elektrikle çalışan ilk Majesty Yacht modeli, motorlar ve jeneratörler dışında, hiçbir hidrolik sistem kullanılmıyor. Bunu sayede gürültüsüz bir ortam yarattıldı, ayrıca her tekne sahibi için sorunsuz bir bakım ve uzun ömür sağlayacak daha verimli bir inşaat süreci yarattı. Majesty Yacht Baş Operasyon Direktörü Paul Gray, “Yat etrafındaki hidrolik sistemlerin ortadan kaldırılması daha az bakım ve daha az mekanik arıza sağlayacak, gürültünün azaltılması ve teknenin etrafında yüksek basınçlı yağ bulunan boruların tamamen ortadan kaldırılmasına neden olacaktır. Her şey ana kontrol ekranlarından her zaman verimli bir şekilde izlenecek başka bir deyişle, bu sistem tekne sahibi ve misafirler için daha fazla konfor ve mürettebat için daha az çalışma sağlar bu sayede daha iyi servis ve operasyonlar sağlar.

“Bu teknolojideki son yenilikler, yeni yatların daha fazla ve elektrikle çalışan yönlerine izin veriyor. Müşterilere geleceğin yatlarını sunmak için endüstride lider olmaktan Majesty Yachts olarak gurur duyuyoruz. ”

Majesty Yacht’ın yenilenme ve gelişme planlarının bir parçası olarak, Majesty 120 yüksek kaliteli lüks motoryatlar talep eden uluslararası pazarlara uyacak şekilde tasarlanmış bir süperyat. 01 numaralı gövde üzerindeki inşaat Mart 2019'da başladı ve 2020 Mart ayında tamamlanacak.

Vira Haber