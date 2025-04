Osmanlı İmparatorluğu'nda deniz feneri yapımcısı Comte Michel de Pierredon “Marius Michel Pacha”

Ahırkapı Feneri -Michael Zeno Diemer (1867-1939)

Marius Michel Pacha-Pasha (1819-1907) Fransız bir mimar ve deniz feneri inşaatçısıydı. Sıra dışı bir kaderi olan bir Fransız denizci ve iş adamıydı. Doğu Akdeniz’de maruz kaldığı bir gemi kazasının ardından, Fransız İmparatoru III. Napolyon'a bir mektup yazarak Osmanlı İmparatorluğu kıyıları boyunca bir deniz feneri ağı kurmayı önerdi. Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisini artırmaya çalışan Napolyon, bu öneriyi olumlu karşıladı. 1855’te Kırım Savaşı’nın (1853-1856) sona ermesinden kısa bir süre önce, Babıali’deki Fransız elçisi Antoine Thouvenel, Sultan I.Abdülmecit’i Boğaz boyunca deniz fenerleri inşa etmeye ikna etti ve kurulan Osmanlı Deniz Fenerleri İdaresi’nin başına geçti.

Birkaç deniz feneri inşa ettikten sonra, bir başka subay olan Camille Colas (1819-1898) ile birlikte kendi firması “Collas and Michel Co.”yu kurdu. 1860 yılında şirket, Osmanlı İmparatorluğu için özellikle stratejik öneme sahip olan ilk imtiyaz sözleşmesini imzaladı.

Günümüzdeki Yap- İşlet- Devret yöntemi gibi; 8/20 Ağustos 1860 Tarihli Deniz Feneri İmza Sözleşmesinin 7’ci ve sonraki dört maddesine göre; İmtiyaz süresi, bütün hatlarda çalışmaların tamamlandığı günden itibaren yirmi yıl idi ve Fener ücretlerinden elde edilen gelirin %75’i imtiyaz sahiplerine aitti.

Osmanlı Devleti kıyılarındaki fenerlerden elde ettiği gelirle müthiş zengin olmuştu

Marius Michel Pacha Osmanlı Devleti kıyılarındaki fenerlerden elde ettiği gelir sayesinde muazzam bir servet sahibi oldu. Öylesine zengin oldu ki, Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında inşa ederek sayılarını durmadan artırdığı fenerlerden gelen gelirler sayesinde Fransa’nın güney sahillerindeki Sanary’de yeniden bir tatil kasabası inşa etmiş, Güney Fransa'ya döndüğünde de İstanbul aşkı tükenmek bilmemiştir!

Sonunda Toulon civarında bulunan Tamaris Koyu’nun tamamını satın alıp, burada yalılar, iskeleler ve Boğaz vapurları inşa ettirmiş, Tamaris’i kumarhane, oteller, marina, görkemli köşkler ve yaklaşık onlarca benzersiz villalar ile donatmıştır. Marius Michel Pacha ayrıca Tamaris’te iki şato inşa ettirmiştir. Tamaris Koyu’ndaki zenginliğin tamamı Osmanlı Devleti fenerlerinden elde ettiği gelirler sayesinde olmuştur.

Marius Michel Pacha, sıradan bir kişilik değildi; Kültüre, sanata, tarihe, klasik müziğe, uygarlığa, doğaya, mimariye, çağdaş eğitime, denizciliğe sınırsız derece saygılı ve duyarlı idi. Asla doğayı tahrip etmedi, aksine doğayı korudu. Bu nedenedir ki toplumda nefret edilmedi, derin bir sevgi ve saygı gördü. Osmanlı İmparatorluğu’nda inşa ettiği fenerler ve rıhtımlardan elde ettiği serveti, Fransa’da hep insanlık ve uygarlık adına değerlendirdi ve “Tamaris Koyu”nu yarattı!

Kırım Savaşı yıllarına dönersek; Kırım Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız müttefikleri ikmal gemilerini yükleme ve boşaltmada büyük gecikmeler yaşadılar ve 1856 barış konferansında Osmanlı Hükümeti'ne uygun rıhtımlar inşa etmesi için baskı yaptılar. Ancak bu rıhtımların inşası için sözleşme 1879’a kadar bu inşaatları yapmaya talip olan ve ikisi de Fransız deniz subayı olan Marius Michel ve Bernard Camille Collas’a verilmedi. Daha sonra 1891'de Michel Paşa ve Monseiur Collas, sözleşmelerini yeni kurulan ve Fransızlara ait olan Dersaadet Rıhtım Dok ve Antrepo Şirket-i Osmaniyesi - Ottoman Pier, Warf and Warehousing Company of Constantinople’a devrettiler. Bu şirketin sermayesi 23 milyon altın franktı. Michel Paşa şirketin genel müdürü olarak kaldı ve Monsieur Collas gelirin kendi payını Kudüs’ten Yafa’ya giden demiryolunu satın almak için kullandı. Osmanlı Devleti adına yapılan sözleşme uyarınca Rıhtımları, depoları ve idari binaları inşa etmek karşılığında şirkete rıhtım ve depolama ücretleri alma hakkı kendilerine verildi. Bu sözleşme; günümüzde çok yaygın olan Yap-İşlet- Devret yoluyla gerçekleştirilen köprüler, yollar vs. gibi bir imtiyaz idi.

Karaköy'den Tophane'ye 758 m. uzunluğundaki rıhtımın inşası Nisan 1892’de başladı ve yavaş ilerledi. Marmara adaları ve Karadeniz kıyılarında büyük taş blokları çıkarılıp mavna ile taşınmak zorundaydı ve Osmanlı’da deneyimli işgücü sıkıntısı olduğu için Malta ve diğer yerlerden yabancı işçiler ve ustabaşılar getirilmek zorundaydı. Çalışmalar, yeni rıhtımın geçim kaynaklarını tehdit ettiğinden korkan sandalcılar, kayıkçılar ve mavnacılar tarafından gerçekleştirilen engelleme ve şiddet eylemleriyle sık sık kesintiye uğruyordu ve ayrıca işçiler arasında birkaç kolera salgını vardı. Bu arada liman çalışmaya devam etti ve ilerleme vapurların yükleme tahliye yapılması yüzünden hep engellendi. Nihayet, Eylül 1895'te Messageries Maritime Lines’ın Memphis’i yeni rıhtıma yanaşan ilk yolcu gemisi oldu. Sadece kendi çıkarlarını düşünen öfkeli sandalcılardan, kayıkçılardan oluşan bir grup vapurun yanaşmasını engellemeye çalıştı ve askerler gelip onları dağıtmak için havaya ateş açana kadar birkaç saat boyunca başarılı oldular.

Marius Michel Pacha 1880’lerde memleketine döndüğünde ve hatırı sayılır bir servete sahipken, Côte d'Azur’un kış tatil bölgesi olarak kendini kanıtladığı bir dönemde, La Seyne bölgesinde Tamaris adlı bir sahil beldesi kurma planını oluşturdu. Boğaz’da görülenlere benzer egzotik ve çeşitli türlerle dolu parklarla çevrili sahil boyunca yaklaşık elli villa inşa etti. Bu yeni komplekse hizmet etmek için, sahil beldesi ile Toulon arasında düzenli bağlantılar sağlayan bir denizcilik hizmeti tesis etti.

Villa Tamaris

Günümüzde Akdeniz’in ve Lazaret Körfezi’nin eteğindeki bir tepenin yüksekliklerinde, bir çam ormanının kalbinde yer alan 3,700 metre karelik bir alana inşa edilmiş olan Villa Tamaris, Michel Paşa’nın iddialı projesinin bir parçasıdır. Görünüşe göre Michel Pacha bu villayı ilk eşi Marie-Louise Séris için yaptırmış ve 1893’te eşinin ölümünden sonra çalışmalarına ara vermiştir. Bitmemiş halde bırakılan yapı, 1991’de La Seyne-sur-Mer kasaba yönetimi tarafından restore edilmiş ve 1995'ten itibaren bir sanat merkezi olan Villa Tamaris adını almıştır.

Sanary Belediye Başkanı Marius Michel Pacha

Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında inşa ettiği fenerler ve İstanbul Limanı rıhtımlarından elde ettiği servet, onun halkla daha yakın bir bağ kurmasını sağlamıştır. Böylece 1865'te memleketi Sanary’nin Belediye Başkanı oldu ve 1872’ye kadar bu görevi sürdürdü. Ancak, orada aralıklı olarak yaşadı, işleri nedeniyle çoğunlukla Marsilya'da, ayrıca Paris ve İstanbul’da yaşadı. Uzakta olsa da; amacı, geleneksel faaliyetleri olan balıkçılık ve tarımı halkın elinden almadan, memleketini küçük, misafirperver, turist dostu bir kasaba yapmaktı.

Belediye yönetimi ona bir miktar memnuniyet ama aynı zamanda acı hayal kırıklıkları da getirecekti, bütçe isteğinin olumu görülmemesi cesur başarılara pek izin vermiyordu. Projelerini burada da başka yerlerde olduğu gibi yürütmeye istekli olduğu için, idari gecikmeleri beklemeyecek, daha sonra geri almaya bile çalışmayacağı kendi servetinden kişisel kaynaklar yarattı, faizsiz krediler verdi ve çoğu zaman büyük bağışlarda bulundu.

İlk döneminde, iyi bildiği denizcilik konularına odaklandı: Sonra yağmur suyunun drenajı, yeraltı içme suyu kaynaklarının araştırılması, çeşmelerin artırılması ve onarılması, Ollioules istasyonuna yol bağlantısı, çamaşırhanenin inşası, kilisenin onarımı ve büyütülmesi, jandarma tugayının oluşturulması, büyük bir otelin inşası, Saint-Vincent Okulu, Yaşlılar Evi, Reppe üzerine çelik köprü ve daha nicelerini gerçekleştirdi. Turistik faaliyetlerin bir parçası olarak, Sultan II. Abdülhamit tarafından verilen ödüllerle ulusal bir kürek merkezi bile kurdu.

Michel Paşa’nın çalışmaları birçok biçimde devam etti. Mutluluk, başarı ve hatta zafer dolu saatlerin ardından, ne yazık ki, karanlık saatler geldi; Kızları Amélie evlerine çalışmaya gelen bir duvar ustasıyla tanışmış ve ona delice aşık olmuştu. Annesi onu bu aşktan vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapmış, onu uzaklaştırmaya çalışmış ve hatta aşıkların birkaç şefkatli bakışla birbirlerini görmelerini engellemek için kilisede ayine gitmesini yasaklamıştı. 1872’de kızı Amélie vefat etti..

Tamaris’te küçük vapurlar.

Marius Michel Pacha, Tamaris’te

Boğaz vapurları gibi vapurları hayata geçiriyor

Michel Pacha, Tamaris kıyılarına varmadan önce, Toulon ile Balaguier arasında Cabissol ve Caffarena Şirketi tarafından sağlanan bir deniz bağlantısı ve Lambert Şirketi tarafından kurulan Toulon ile Saint-Mandrier arasında bir bağlantı vardı. Günde iki kez, Cros Saint-Georges adlı küçük bir tekneyle yolcu taşımacılığı yapılıyordu. Bu tekneler sadece yirmi yolcu taşıyabiliyordu. Michel Pacha 1887'de, çok sayıda ve hızlı hizmet yaratarak Toulon, Saint-Mandrier, Tamaris, Le Manteau, Les Sablettes arasındaki deniz bağlantılarını iyileştirmek için görkemli projeler hazırladı. Güçlü finansal kaynakları, kısa sürede iflas eden Lambert Şirketi ile rekabet sağlamasına olanak sağladı. İlk vapuru Osmanlı İmparatorluğu'ndan getirdi, ardından Le Petit Manteau adını verdiği ikinci bir vapur geldi.

Cesaret verici başarılar onu, çok yerel ünlü ve saygı sahibi kişilerin isimlerini verdiği; Le Seynois, Le Bois Sacré, Le Saint-Mandrier isimli vapurlar 100 yolcu almaktaydılar. Bu hızlı bağlantılar, Lazaret Körfezi kıyılarının yerleşimini kolaylaştıracaktı. Birçok yüksek rütbeli deniz subayı ve amiral, muhteşem villalara yerleşmek için geldi.

Tamaris’te Boğaz tipi vapurlar çalışmaya başlamıştı.

Tamaris ve Manteau rıhtımlarının inşasından sonra, eğlence amaçlı tekne sahipleri ve denizcilik şirketleri için küçük bir limanın kurulduğu Les Sablettes'e giden yola paralel olarak bir kanal açıldı. Bir kez daha, Michael Paşa ilhamını İstanbul’dan mı almıştı? Bu soru, İngiltere'de inşa edilen ve Boğaz’ı geçmek için kullanılanlarla aynı olan küçük ahşap vapurlar için verdiği siparişten sonra ortaya çıkan vapurlar olmuştur. Marius Michel Pacha sadece birkaç balıkçı kulübesinin insan varlığına tanıklık ettiği neredeyse terk edilmiş mahalleleri birbirine bağlayarak büyük hizmeti tesis etmiştir. Bu vapurlara; Le Manteau , Les Sablettes , Tamaris, Saint-Mandrier , Bosphore, Stamboul, L'Express isimlerini vermiştir.

Tarifeli seferlerle her yarım saatte bir hareket ediyorlar ve Toulon'dan Tamaris'e gitmek sadece on beş dakika sürüyordu. Bu servis, Toulon’dan Saint-Mandrier'e ve Toulon'dan Les Sablettes'e ulaşım sağlıyordu ve Toulon'dan Manteau'ya ve Tamaris'e ortak bir rota sağlıyordu. Lazaret Körfezi’ne komşu mahallelerden gelen ev hanımları, on beş dakikalık bir yolculuktan sonra Toulon'da alışveriş yapmayı rahat buluyorlardı. La Seyne’de çalışan Saint-Mandrier’den işçiler, Tamaris’e deniz taşımacılığını çok takdir ettiler. Gerisini yürüyerek yaptılar ve şikayet etmediler. Daha sonra öğrenciler ve turistler Michel Pacha’nın girişimlerinden mutluluk duydular.

Kurduğu Şirket deniz fenerleri inşa etti ve geçen gemilerden deniz feneri hizmeti için ücretler İmparatorluktaki büroları aracılığıyla topluyordu. 1862'den itibaren ilk yirmi yıl içinde, Fransa’dan ithal edilen fener mercekleriyle imparatorluk genelinde yaklaşık 120 deniz feneri inşa edilmiştir.

Michel ve Collas bu iş sayesinde çok zengin oldular. Collas varlıklarını Yafa-Kudüs demiryolu projesine yatırırken, Michel Fransız Rivierası’nda Tamaris sahil beldesine yatırım yaptı. Tamaris, varlıklı Parisliler için bir tatil beldesi olarak inşa edildi.La Seyne-sur-Mer'in eteklerinde az bilinen ama çekici ve huzurlu bir tatil yeri olmaya devam etmektedir.

Michel Pacha ayrıca Biyolog Raphael Dubois'nın Tamaris’te bir deniz biyolojisi araştırma merkezi kurmasına yardımcı olmak için bağışta bulunmuş, ancak projesinin tamamlandığını göremeden vefat etmiştir.