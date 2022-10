Sanmar Denizcilik, SAAM Towage’a İki Adet Tam Elektrikli Liman Römorkörü İnşa Edecek

Robert Allan Ltd'nin Sanmar'a özel ElectRA 2300SX tasarımına dayanan römorkörler şimdiden "Geleceğin Römorkörü" olarak anılıyor ve çalıştıkları limanlarda emisyonların azaltılmasında büyük bir etkiye sahip olacaklar.

Her iki römorkör için de imza ve sac kesim törenleri, römorkör sektörünün üst düzey yöneticilerinin ve teknik uzmanlarının İstanbul, Türkiye'de bir araya geldiği ITS haftasında gerçekleşti. Sözleşme SAAM Towage adına SAAM Towage Kanada Başkanı Alexander Bikkers ve SAAM Towage Genel Müdürü Hernan Gomez ile Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven tarafından imzalandı.

Operatörün ihtiyaçları doğrultusunda yüksek düzeyde otomasyona sahip olan kompakt elektrikli römorkörler, 3616 kWh batarya gücüyle 70 tonluk etkileyici bir çeki kuvvetine sahip olacaklar.

Üç şirket, yenilikçi römorkörlerin istenilen özellikleri karşılaması ve hatta ötesine geçmesi için tasarım ve inşa sürecinin her aşamalarında birlikte çalıştı. SAAM Towage, 2023'te teslim edildiğinde, sürdülebilir güç kaynağına sahip kuvvetli römorkörleri Kanada filosuna eklemeyi planlıyor.

SAAM Towage Genel Müdürü Hernan Gomez; "SANMAR son yıllarda bizim için çok önemli bir partner oldu ve bu anlaşma geçtiğimiz yıllardaki çalışmaların bir sonucudur. 2 adet elektrikli römorkörlerimizle birlikte şirketimiz ve Kanada için bir dönüm noktası oluşturuyoruz. Bu römorkörlerle aynı zamanda sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltma yolculuğumuza ivme katıyoruz. Bunlar inovasyon stratejimizin ve SAAM Towage'ı şu anda faaliyet gösterdiğimiz ve göstereceğimiz tüm ülkelerde nasıl tanıtmak istediğimizin bir parçası ." dedi.

Robert Allan Ltd Başkanı Mike Fitzpatrick: “SAAM’ın gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edilecek yeni bir çevre dostu römorkör geliştirmek için Sanmar ve SAAM ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bir projenin başlangıcından itibaren hem tersanenin hem de gemi sahibinin tasarım sürecine aktif olarak katılması başarının reçetesidir” dedi.

Sanmar, müşterilerinin ihtiyaçları için sürdürülebilir güç alternatiflerini geliştirmeye ve araştırmaya devam ediyor. Londra'daki TugTechnology 2021'de, enerji depolama sistemleri sağlayıcısı Corvus Energy ile, enerji tedarik sistemlerinin gelecekteki tedariği ve entegrasyonu ve yakıt hücresi teknolojisinin yenilikçi ve masrafsız hibrit römorkörlere adaptasyonu için ortak bir yol keşfetmek ve oluşturmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Sanmar Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın; “Bu proje, düşük emisyonlu ve emisyonsuz römorkörlerin geliştirilmesiyle sektörümüzün çevre üzerindeki etkisini azaltma yolunda atılmış büyük bir adımdır. Bu projedeki her iki ortağımızla da güvenebileceğimiz zengin bir deneyime sahip uzun ve başarılı ilişkilerimiz var ve onlarla birlikte Sanmar'ın sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir römorkör endüstrisine öncülük etmesinden çok memnunum.” dedi.

Sanmar, son iki yılda SAAM Towage'a yedi römorkör teslim etti ve hem SAAM hem de Robert Allan Ltd. ile geçmişe dayanan mükemmel ilişkilere sahip.