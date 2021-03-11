Türk Armatörler Birliği “Bildiklerinizi Unutun” Webinarı Düzenledi

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezinin katkılarıyla hazırlanan etkinliğin ana teması “Seragazı Emisyonu Kuralları ve Yeni Uygulamalarıyla Gemi İşletmeciliği ve Gemiler Değişimin Eşiğinde, Çok Az Bir Süre Kaldı, Hazır mısınız?” olarak belirlendi.

Moderatörlüğünü Harun Şişmanyazıcı’nın yaptığı webinarda açılış konuşmasını yapan TAB YK Başkan Yardımcısı, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi ve Er Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, “Bana sorsanız ben 6 ay önce LNG diyordum. Bugün LNG de oyun dışı kaldı, kuralları karşılamıyor. Amonyak hidrojen gibi yeni konuşulan yakıtlar var. Bana göre bu tarz yakıtlar teknolojiler ve yenilikler daha çok konuşulacak. İşimiz gerçekten çok zor. Derhal İMEAK Deniz Ticaret Odası, armatörler ve STK’lar ile birlikte bir komisyon kurup tüm paydaşlarla beraber hareket etmemiz lazım. Ayakta kalabilmek süreci için en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok geçmeden harekete geçmemiz lazım. Tüm değişikliklere hazırlıklı olmalıyız. Dayanışma ve ekip ruhuyla treni ucundan yakalayabiliriz” diye konuştu.

Ergenç’in açılış konuşması ardından TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü Serdar Atukeren, “Regülasyonlar ve Kurallar Bağlamında IMO Kasım 2020 ayında MEPC 75 Toplantısında Gemilerin Geleceğini Değiştirecek Hangi Önemli Kararları Aldı?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

ŞİRKETLER YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Webinarda TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, İnce Denizcilik DPA/Teknik Müdür, GEMİMO 2. Başkanı A.Yaşar Canca da “Yeni GHG Kurallarının Maliyetlerine Katlanabilecek miyiz? 2010 Çin ve 2012 Japon yapımı 2 mevcut kuru yük gemisinin GHG Kuralları kapsamında kısa vadede yaşayacakları süreç ve olası değişikliklerle tahmini maliyeti” konularında sunum yaptı. Canca, sunumunda şirketlerin yeniden yapılandırılması mesajını vererek şunları kaydetti: “Şirketler, yeterliliği uygun bir kişiyi görevlendirip kendi durumlarını doğru tespit etmeliler. 2023 senesi gelmeden 2023-2029 arası planları yapılmış ve uygulamaya başlanmış olmalı. Çevreci ve canlı merkezli yönetim uyum prosedürlerinin hazırlanması ve yayınlanması şirketlerde bu konuda bir kadro açılarak şimdiden çalışmaya başlanması gerekiyor. Yine şirketlerin eğitim kurumları ile organik bağ kurmaları, bir an önce çevreci yönetimi koordine edecek olan enerji etüt merkezi kurulması için gerekli kaynak ve iradenin ortaya koyması gerekiyor. Ayrıca gemilerin boş seyirlerini en aza indirecek sefer planlamaları için havuz oluşturulmalı.”

Rightship Denetleme Müfettişi Yücel Yıldız, “Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar Çerçevesinde Rightship’in Değerlendirme Sistemi Nasıl Şekilleniyor? Kiracılar ve terminaller gelecekte hangi GHG kriterlerine sahip gemileri daha çok tercih edebilirler?” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

Webinarda son olarak TAB Yönetim Kurulu Üyesi, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı, ARKAS Denizcilik Başkan Yardımcısı A.İbrahim Kontaytekin “1,5 – 2 Senemiz Kaldı: Mevcut Gemiler kullanılabilir mi, neler yapılabilir?” başlığı altında gemiler hakkında teknik bilgilendirmeler yaparak tavsiyelerde bulundu.

Vira Haber