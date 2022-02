Türk Loydu 60. Yaşını Kutluyor

27 Şubat 1962 tarihinde bir grup idealist gemi mühendisi tarafından, Galata Yolcu Salonu'nun Gemi Mühendisleri Odası'na ait küçük bir odasında temelleri atıldı Türk Loydu'nun.

60 yıl önce bugün Daimi Komite Başkanı Zeyyat Parlar, Umumi Heyet Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmada Türk Loydu'nun kuruluşunu şu iki temele dayandırmıştı; bunlardan biri teknik ve ilim, diğeri ise dürüstlük ve tarafsızlıktı. Bu ilkeler ışığında başladığı serüvende, ilk günkü azim ve kararlılıkla aralıksız çalışmaya devam ederek yıllar içerisinde birçok önemli başarıya imza attı Türkiye'nin ilk ve tek Ulusal Klas Kuruluşu.

Elbette ki başarılarla dolu bu yolculuk kolay olmadı. Çıkılan yolun her daim cesaret, tutku ve azim gerektirdiğini bilerek ve hedeflerine hep zirveyi koyarak emin adımlar attı Türk Loydu. Kuruluş süreci her ne kadar sancılı ve çeşitli engellerle dolu olsa da 1981 yılında "Milli tanınmış tasnif kuruluşu" niteliği kazanması ile en temel engeli aşarak faaliyetlerini arttırmaya başardı ve bugün geldiği noktada dev projelerin kontrollerini sağlayan ulusal bir kuruluş haline geldi.

Türk Loydu, kuruluşunun 60. Yılını kutlarken geriye dönüp baktığında Deniz sektöründe onlarca değişik tipte, binlerce gemiye klaslama; Endüstri Sektöründe ise dünyanın en gelişmiş nükleer santrallerinden, dünyanın en uzun asma köprülerine kadar birçok alanda uygunluk değerlendirme hizmeti verdi. Türkiye'nin birçok mega projesinde yer alarak gurur projelerine her geçen gün yenisini ekledi ve bünyesindeki uzman çalışan kadrosu ile her daim her koşulda görev bilinciyle hareket etmeye özen gösterdi.

Türk savunma sanayii tarafından hem Türk Donanması için hem de dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetleri için inşa edilen askeri gemilerin dizayn ve inşa kontrolünü, malzeme ürün sertifikasyonunu gerçekleştiren Türk Loydu; Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ile kabiliyetinin gelişmesine öncülük ederek, Türk donanmasının gurur kaynağı olan 200'den fazla askeri projede yer aldı.

Dünya değişmeye Türk Loydu ise gelişmeye ve büyümeye devam ederken yapılan inovasyon atılımları ve kurulan ARGE Merkezi ile çeşitli yazılım ve araçları, çalışan ve paydaşlarının kullanımına sundu ve kendine sektörde parmakla gösterilen bir yer edindi.

Türk Loydu, adındaki Türk kelimesinin gururu ve sorumluluğunun da her zaman farkında olarak yıllar içinde faaliyet alanlarını her geçen gün daha da genişletti; bugün geldiğimiz noktada 7 farklı ülkede şirket ve temsilcilikleri bulunan saygın bir klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak hizmetlerine devam ediyor.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu'nun 60. Yıl Mesajı

Kuruluşunun 60. yıl dönümünde Türk Loydu'nu "Bölgede ve sektörde" güçlü bir varlığı olan "Benzersiz bir ulusal kuruluş" olarak tanımlamaktan dolayı gurur duyuyorum. Geçmişten alacağımız en büyük dersin öncelikle büyük hayaller kurmak olduğuna inanıyorum. Değerli kurucularımız Türk Loydu'nu tamamen milli duygularla, büyük beklenti ve hayallerle kurdu. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla başta asli kurucumuz olan Gemi Mühendisleri Odasının ve denizcilik ve sanayi sektörlerimizin değerli sivil toplum kuruluşlarının güvenlerine layık olmaya çalıştık. Bugün bizler hayalleri hedeflere, uygulanabilir stratejilere ve gerçeğe dönüştürdük.

60. yılı, kutlanması gereken inanılmaz bir başarı ve miras olarak görüyorum. Ulusal bir kuruluşun çalışarak neler başarabileceğinin en büyük örneği olduğumuzu büyük bir gururla dile getirebiliyorum. Hiç şüphesiz uzun ve başarılarla dolu bir yol kat ettik. Elbette geçmişimizle gurur duymaktayız. Ancak her daim ileriye dönük daha büyük projeler içerisinde yer almak ve Türk Loydu'nu en yukarılarla çıkarmak, daha ileriye götürmek için çaba sarf etmeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Türk Loydu'nun bu günlere ulaşmasında gösterdikleri takdire şayan performansları için yönetici ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; zorluklar ve yenilikler karşısındaki profesyonelliğiniz, özveriniz, cesaretiniz ve sabrınızdan dolayı gurur duyuyorum. İş birliği ve dayanışma içerisinde olduğumuz tüm sektör paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyor, nice güzel işler başaracağımız yıllara birlikte yürümeyi diliyorum.

Türk Loydu olarak 60 yıllık güvenle ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." sözünden hareket ile üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye tüm gayretimizle çaba gösterecek, ülkemize ve dünyaya değer katan işler yapmaya devam edeceğiz!

Cem Melikoğlu

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı