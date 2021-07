Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (İTÜ MTAL) düzenlediği ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ortaklığında gerçekleştirilen Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması ile küresel ölçekte nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesine katkı sağlamak için gençlerin Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri ile araştırma ve geliştirme yapmaları amaçlandı. VR Proje yarışması ile gençlerin denizcilik, bilişim, elektrik-elektronik, sağlık, enerji, savunma, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, tarım, cihaz kurulumu, tamir, dekor, turizm, alışveriş, lojistik, pazarlama, sanat, müzeler, oyun, sinema, emlak vs. alanlarında katma değeri yüksek ürünler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Yarışma ile gençlerin VR teknolojilerinde katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerine ve bu kültürün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Açılış konuşmasında uluslararası ortamda sanal/artırılmış gerçeklik dersleri veren İTÜ MTAL öğretmeni Hakan Erkan katma değeri yüksek teknolojilerin gençler tarafından üretilmesinin ülkemiz gelişmesine büyük katkı sağlayacağını bildirdi. Sanal/artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, insan-bilgisayar etkileşimi, robotik konusunda önemli çalışmalar yapan İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gökhan İnce gençlerin erken yaşta sanal gerçeklik konusunda çalışmalara teşvik edilmesi teknolojiyi kullanmadan daha ziyade üretmeye yöneltileceğini ifade etti. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Serkan Gür konuşmasında İTÜ MTAL öğrencilerinin 2. Yılında araştırma geliştirme ve bilim adına çok güzel çalışmalar yaptığını bildirdi. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe gençler gibi çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, dünyanın yeni teknolojik ve kültürel ortamlarını belirleyen yüksek teknoloji uygulamalarının ülkemizde küresel standartlarda yetişmiş insan gücüyle bizleri ileriye taşıyacağını bildirdi. TBD olarak İTÜ MTAL’nin bu tür girişimcilik faaliyetlerine desteklerinin devam edeceğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bu sene TBD’ nin 50. kuruluş yılını kutladıklarını ve TBD Genç Çalışma Gruplarına tüm gençleri beklediklerini ifade etti. İTÜ MTAL okul müdürü Prof.Dr. Hüseyin Toros her alanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının oluşturulması için sektör ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Ahilik kültürü içerisinde genç arıların birlikte takım çalışması ile küresel ölçekte büyük başarılara imza atacaklarını bildirdi. İTÜ MTAL kurulum aşamasında çok emeği olan Uğur Özalp ise okul ile her zaman bir olduğunu ve okulumuzdaki her öğrencimizi kendi evladı gibi gördüğünü bildirdi.

Ödül Töreni video kaydına linkten erişebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=_dMJvlO80EU

Hedefimiz yarışmayı uluslararası platforma taşımak

Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenmektedir. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, yeni teknolojiler ve üretken uygulamalardır. Hedefimiz, ileriki yıllarda Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması’nı uluslararası platforma taşımak olacaktır.



Ulusal Sanal Gerçeklik Yarışması Sonuç Listesi

Derecesi Proje İsmi Öğrencilerimiz Temsil Ettiği Okul 1 VR-WE Onuralp Ozerlen Manisa Bülent Koşmaz FenLisesi 2 ROBOVR Mehmet Emin Civici İTÜ MTAL 3 TRIM Barkın ve Ecem Özel Marmara Fen Lisesi 4 BİRLEŞİK VR Ahmet Selim Taşaltın Özel Marmara Fen Lisesi 5 VR-EDU Talha Gungor Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi 6 ANABİLİM Zeynep Savaş Anabilim Eğitim Kurumları 7 SANAL SINIF Eymen Arabacı İTÜ MTAL 8 SANAL EMLAK Ahmet Sonceley Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



