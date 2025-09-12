Yunan Buharlı Ticaret Gemilerine ait Nikos Antypas’ın gemi mühürleri koleksiyonu

Recep Düzgit’in 3000 gemi mühürü kopyasından oluşan “Recep Düzgit Gemi Mühürleri Koleksiyonu” bana hayli yoğun araştırma imkanı yaratmıştır. Bu çalışmalarım sırasında tespit ettiğim bir çalışma hayranlık vericidir; Yunan buharlı ticaret gemileri ve bu şirketlere ait gemi mühürleri Nikos Antypas tarafından on yıl süren bir araştırma ile kopyalanmış ve bu çalışmaları “Hellenic Steamship Companies and Their Headstamps” başlıklı eserinde yayınlamıştır.

Yunan vapurculuk şirketlerinin gemi mühürleri ve şirket mühürleri üzerine araştırma ve inceleme, 1950'ler ve 1960'larda sınırlı kaynaklara sahip makaleler aracılığıyla başlamıştı ve bu durum, eksik veya kayıp tarihsel materyale ulaşmak çok derin bir uğraşı kaçınılmaz kılmıştır. Nikos Antypas’ın etkileyici, hatta büyüleyici şirket ve gemi mühürlerine duyduğu büyük sevgisi, okuyucuyu ve koleksiyoncuyu aydınlatma arzusu, bu çalışmanın tamamlanmasının arkasındaki yol gösterici gücü olmuştur.

Denizlerle çevrili bir ülke olan Yunanistan'da, bağımslığını kazandıktan sonra yolcu ve mal taşımacılığının büyük bir kısmı, adaların ve kıyı kentlerinin posta ihtiyaçlarının karşılanması ve dış yazışmaların yürütülmesi, gemiler kullanılarak deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Nikos Antypas, çocukluğunda ailesi eski Belçika Kongo’sundaki (Eski adı Zaire)Güney Katanga’ya yerleştiğinden buradaki Kahundu’da doğmuştur. Öğrenimini Atina’daki Anargyrios & Korgialenios School of Spetses (A.K.S.S.)’de tamamlamış ve üniversite öğrenimini Belçika’daki University of Charleroi yapmış ve daha sonra Brüksel’deki Academy of Fine Arts’da eğitim görmüştür.

1976’de Kongo’ya dönmüş ve orada babasının ticaret işlerinde çalışan Nikos Antypas, 1996’da Atina’ya dönmüş ve kişisel merakı olan gemi konulu pullar giderek daha büyük bir tutku haline gelmiştir. XIX.- XX. Yüzyıl aralığında Yunan Ticaret gemilerne ait posta zarfları konusunda araştırma yaparken, gemi mühürlerini de fark etmiş ve b u çalışmaları sırasında Yunan Denizcilik şirketlerinin ve bu şirketlere ait gemilerin mühürlerini de incelemeye ve kopyalamaya başlamıştır.