Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ Dedi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen törenle balıkçılar 2025-2026 av sezonu için Vira Bismillah dedi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, denizlerimizde sürdürülebilir balıkçılığın devamı amacıyla uygulanan av yasağının sona ermesi ve 2025-2026 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla "Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni" Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Av sezonunun açılışına Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Melenağzı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Bayram Ali Kaya, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.



‘Av yasaklarına uyarak denizlerimizi korumalıyız"

Törende konuşan Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek "İnsanlarımızın deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için tabiatın kurallarına uymamız şarttır. Av yasaklarına riayet ederek denizlerimizi korumalı, gelecek nesillere balıksız bir gelecek bırakmamalıyız. Denizlerdeki balıkları büyük bir emekle sofralarımıza ulaştıran balıkçılarımızın gayreti ve alın teri çok kıymetlidir. Tüm balıkçılarımıza güç, kuvvet ve kazasız belasız bir sezon diliyorum. Kıyı balıkçılığı daha da gelişecek" dedi.



‘Balıkçılara bereketli sezon diliyorum"

Milletvekili Ercan Öztürk de kazasız belasız bir sezon dileyerek Melenağzı’na devlet eliyle önemli yatırımlar kazandırıldığını hatırlattı. Öztürk, "Kıyı balıkçılığının gelişmesini Akçakoca’da hep birlikte başaracağız. Tüm balıkçılarımızın bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.



"Düzce’nin su ürünleri potansiyeli yüksek"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise kentte farklı boylarda 200 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu belirterek "Düzce, önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Geçtiğimiz yıl ilimizde toplam 2 bin 500 ton avcılık yapılmış, en çok hamsi, palamut, istavrit ve mezgit avlanmıştır. Balıkçılarımızın büyük emeklerle denizden sofralarımıza getirdiği balık ve su ürünleri; sağlıklı beslenmede, çocukların gelişiminde ve yetişkinlerin sağlığının korunmasında sayısız fayda sağlamaktadır. Yeni sezonda halkımıza bol balık tüketmelerini tavsiye ediyorum. 2025-2026 sezonunun sektörün tüm çalışanlarına bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından davetlilere balık ikram edildi. Dualar eşliğinde tekneler Karadeniz’e açılarak "Vira Bismillah" diyerek yeni sezona başladı.

Vira Haber